Cuando nos da por algo

Lo confieso. Cuando me da por una canción, me la pongo en bucle durante días y semanas. Torturo a mis vecinos, que no escuchan otra cosa que no sea una y otra vez la canción elegida. Cuando me da por una comida, me pasa igual. Bueno, quizás no tan salvaje. Pero, por ponerles un ejemplo, podría comer arroz en todas sus variedades día tras día. Excepto cuando llueve, que cambio el arroz por las migas. También me pasa con la ropa. Me siento cómoda con algo y lo compro en varios colores, pero sin variar el estilo. Así soy. No me escondo. Esto, evidentemente, no es bueno. Pero, en ocasiones, no puedo evitarlo. Cuando me da por algo entro en bucle.

Les vengo a decir esto porque creo que en la Región que resido está ocurriendo algo parecido. Y creo que tampoco es bueno. Ojo que tengo claro que esta columna puede provocar que todos los haters del mundo vengan a buscarme. Pero alguien tiene que decirlo: se nos está yendo de las manos nuestro fervor por el tenista Carlos Alcaraz. Voy a explicarme. Es indiscutible que es portento del tenis. Es un digno sucesor de Rafa Nadal. Incluso Alcaraz puede que llegue a ser mejor que el balear, que ya es decir. Un chaval insultantemente joven que ya ha sido número 1. Hace de todos sus partidos auténticas finales. Y con su forma de ser y frescura se gana a la gente. Es el nieto que toda abuela quiere tener. Dicho esto: creo que en la mejor tierra del mundo estamos quemando a la criatura. El año pasado Carlos Alcaraz fue imagen turística de la Región y Medalla de la Región. Estaba previsto un partido de exhibición en la plaza de toros de Murcia en Navidad, que no tuvo lugar por el mal tiempo. Este año, cedió su imagen en campaña electoral para rédito político del Partido Popular, en el que el gobierno del presidente autonómico Fernando López Miras se sacaba de la manga un torneo para diciembre. A este respecto la Junta Electoral ha concluido a bola pasada ya diciendo que López Miras ha cometido una infracción electoral. Le ha advertido que no se vuelvan a repetir actos de esta naturaleza electoralista. Y cuándo pensaba que íbamos a dejarle en paz, ganar partidos y torneos de la ATP, mi querido Instituto de Turismo lo utiliza un año más como reclamo e imagen turística de la Región. Y Carlitos vuelve a ser la imagen de la mejor tierra del mundo con el claim: «Ya lo entenderás». Siento decirles que yo no lo entiendo. Este portento del tenis tiene todas mis simpatías, pero creo que en la Región estamos quemando su imagen en exceso. Está bien que nos volvamos locos con cada partido, como el del pasado viernes, día de la Región, que estuvimos todos pegados a la tele. Dándole ánimos cuando se lesionó, y queriendo verle en la final de la pista central de Roland Garros. No fue posible. Pero este chaval de El Palmar nos deja con la boca abierta ante cada punto que pelea como si fuera el último. Esto acaba de empezar. Nos quedan muchos años de disfrute, de tardes inolvidables de tenis, de entregarle premios y reconocimientos. Me parece que son otros los que quieren exprimirle la imagen para tapar las miserias de una tierra que, aunque algunos se empeñen en sólo vender siempre lo mismo, es rica en muchas más cosas. Lugares, gastronomía, rincones escondidos... Yo voy a dar un golpe de revés ahora. Voy a abrir un melón necesario y poner encima de la mesa la biprovincialidad para Cartagena y su comarca. Cuando les vives y les sientes, lo entiendes. Me sorprende que nos cueste hablar siempre en términos de ‘Región de Murcia’ de esta manera. Si tenemos en cuenta a todos los municipios, me da la impresión que muchos se sienten desplazados por la arrolladora capital. Quizás sea el momento de que nos dé por algo como ser más inclusivos. Territorialmente hablando, que cada municipio se sienta más integrado. Una Región más vertebrada. Hay que dejar un poco tranquilo a Carlos Alcaraz. Y entre todos pelear cada punto para que esta Región sea de verdad la mejor tierra del mundo. Más inclusiva, con mejores infraestructuras, con una sanidad pública real sin derivaciones a la privada, con espacios naturales vivos, con una industria y una agricultura que de verdad sea sostenible. Y no ser una Región en la que cuatro de cada cinco jóvenes están dispuestos a salir de España para encontrar trabajo. Porque cuando nos da por algo no hay quién nos pare. Denle una vuelta a ver qué les parece.