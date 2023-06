Boda. Me entero por la prensa especializada que se ha casado Kiko Matamoros (66 años) con una chica que se llama Marta y que tiene 26 y que la cena que se sirvió en el banquete costó a 220 euros por barba. Tampoco lo veo yo muy caro. (Esto lo pongo aquí para que ustedes estén al día).

No le parece bien. En la sala de espera de una clínica, dos señoras hablan de sus cosas: «Hija mía, no me gusta nada que a la Virgen le pongan esos trajes, esos pendientes, esas coronas, esos encajes… La Virgen no era así. Deberían vestirla con un hábito sencillo y sin joyas ningunas… Mi Virgen no es esa que sacan con todo eso encima».

Pactando que es gerundio. Poquico a poquico se va llegando a pactos en los ayuntamientos. Molina de Segura llevará para siempre la medalla de haber sido la primera ciudad de España en la que han pactado PP y Vox tras las pasadas elecciones. Me enteré porque lo dijeron en una tele nacional, en el informativo. Más tarde escuché en una radio que decían los interesados que no, que todavía no habían llegado a un acuerdo. Un amigo muy malicioso me dijo al escucharlo: «A estos ya los han llamado de Madrid y les han dicho que antes de las nacionales no se hable nada de este asunto, no vaya el personal a creer que votar al PP y votar a Vox es lo mismo».

Receta. Observen qué receta tan simpática y sencilla compartieron las dos señoras de arriba mientras esperaban su turno en la clínica: «Mira, se corta mango y aguacate en trozos no muy pequeños, se le añaden unos langostinos cocidos y pelados. Se mezcla mostaza con un poco de miel y algo de mayonesa. Se revuelve y ya está. Resulta un entrante muy refrescante. En mi casa gusta mucho».

Les servimos y nos sirven. Unos microbiólogos han descubierto que cada ser humano es una especie de arrecife de coral poblado por billones de seres minúsculos (las bacterias) y no un ser individual. Y es que cada uno de nosotros y nosotras lleva encima 38 billones de células bacterianas, mientras que de células humanas solo tenemos 30 billones. El colmo ya es que han descubierto que esas bacterias tienen un sistema de comunicación entre ellas basado en las sustancias químicas que esparcen. Y todo eso ahí, dentro de nosotros y sobre nuestra piel. Somos su medio de transporte y su comida diaria, y, encima, dependemos de ellas para sobrevivir (emoticono del susto).

Cerrado por obras. Es probable que la ciudad de Murcia, tras las obras del Plan de Movilidad, se quede preciosa, ecológicamente diseñada, con respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera, pero también es verdad que ahora mismo circular en coche por ella es un horror. Piensas en ir a algún sitio al que no tienes más remedio que llegar conduciendo y puede pasarte cualquier cosa, que te vayan llevando de un lado a otro con zonas prohibidas y vallas de las obras y que te den ganas de decir tacos muy gordos, cosa que debemos evitar porque nos puede subir la tensión y quedarnos tiesos en el coche, parados en una calle que no conocemos, perdidos en la inmensidad de las obras en curso.

Series. Estoy viendo dos series, pero ninguna vale mucho. Una es Hasta el cielo, que le he tenido que poner los subtítulos porque no me enteraba de nada de lo que decían. Al ser los actores jóvenes y españoles es lo que hay. Y la otra es medio mejicana. Se llama Los enviados y es algo mejor, incluso entretenida. Uno de los protagonistas es Miguel Ángel Silvestre, que sale de cura y, claro, es difícil identificarlo en este papel. Echo de menos Babylon Berlin.

Publicitando. Dice el anuncio de la nueva campaña de publicidad de nuestra Región: ‘Carlos Alcaraz & Región de Murcia. Ven y lo entenderás. Te hace feliz’. El único problema que le veo es que la foto no es muy buena. Ya sé que trata de representar su imagen cuando firma sobre la lente de la cámara de televisión al acabar los partidos, pero se le ve la cara un poco zompa.