La historia de la humanidad está plagada de injusticias, pero la más grave y prolongada en el tiempo, la que ha afectado a un mayor número de personas en todo el planeta, es la relegación a la que ha sido sometida la mujer (la mitad de la especie) desde el principio de los tiempos.

Me duele esa postergación milenaria. Me llena de alegría comprobar que por fin se está remediando, que ya no afectará a mi hija ni a la mayoría de las mujeres que conozco.