Se dice que uno de los grandes cobardes de la historia fue Fernando VII. Gran traidor en el que el pueblo español depositó sus esperanzas. Y que cortó de raíz los anhelos de libertad, que después de la independencia de los franceses se plasmaron en la Constitución liberal de las Cortes de Cadiz. El rey felón, con el apoyo de los cien mil hijos de San Luis, apodados así en honor al rey francés Luis IX, aplastó a los liberales y restauró el régimen absolutista en España.

Podríamos escribir ríos de tinta sobre grandes actos de cobardía. Pero me voy a centrar en la política, y más concretamente en lo que me toca más directamente, mi partido. Porque sigue siéndolo. ¿Y qué mayor acto de cobardía y de traición a tu espacio político, a tus bases y al electorado, que no concurrir a unas elecciones porque auguras unos malos resultados?. Es como si un equipo de fútbol no se presentara a un partido porque piensa que lo va a perder.

Si un partido político no se presenta a las elecciones, bien se puede reinventar como asociación de vecinos, o como un lobby. Pero desde luego habrá perdido la condición fundamental que define a un partido, que es concurrir a las elecciones. Pero es que además, nuestra constitución deposita en los partidos políticos la responsabilidad de ser instrumentos de la participación política, un derecho fundamental. ¿Y que mayor elemento de participación que las elecciones?.

Lo más curioso, y ahí las dudas legítimas que a ciertos mal pensados les asaltan, es que quienes defendieran con gran ahínco la decisión de no presentarse a las elecciones: para cobijarse en los campamentos de invierno y esperar a que escampara, mientras se rearmaban intelectualmente (curioso lo del rearme intelectual). Al día siguiente de adoptar la controvertida decisión, que reitero, ellos patrocinaron. Salieran por piernas. ¿Por qué no se fueron dos días antes?, ¿por qué tenían tanto interés en que el partido no se presentara a los comicios si ellos se pensaban marchar?… Y es legítimo dudar, pues en las pasadas elecciones a la opción liberal y moderada le votaron la nada desdeñable cifra de 350.000 personas, más votos que al PNV, por ejemplo. ¿Por qué dejar huérfanos a esos electores que en los peores momentos han seguido confiando en ti?. ¿Se les está pretendiendo indicar o sugerir a esos sufridos electores que deben votar a Feijóo y a sus cien mil hijos, para que no se les pierda ningún voto por el camino?. Algunas de estas dudas que se pudieran cernir sobre el futuro de quienes hasta hace cuatro días nos condujeron hacía una ‘ilusionante’ refundación, y que ahora se marchan, se disiparán después del 23 de julio. Sobre todo si los Populares logran formar gobierno.

Por último, y por alusiones. Resulta hilarante que la responsable de mi partido en la región, arremetiera contra mi y contra otros compañeros como Edmundo o Igea, cuando le preguntaron sobre si Cs debía presentarse a las elecciones. Cuestión que por cierto no contestó. El que suscribe lleva a sus espaldas unas 10 o 12 campañas electorales. Y en la presente legislatura ha trabajado en un millar de iniciativas en el Senado. Muchas de ellas sobre los problemas de la Región. Por favor, un poquito de sosiego y de mesura.