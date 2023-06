En línea caliente

Me meto en la cama con Iglesias, Calvo y García-Margallo dispuesto a pasar un rato provechoso en todos los sentidos. El primero acusa a Errejón, comunes y Compromís de vetar la entrada de Podemos en Sumar y la exvicepresidenta le para los pies al parlamentario europeo después de que este largara fiesta del pesoe y de sus socios. Vaya con el poliamor.

Tras haber disuelto, el presi puso en marcha una línea caliente colocando seis debates en la casilla de salida. Se le nota mucho que necesita desfogarse y a saber lo que tiene aún en cartera. Es que el varapalo es de los que dejan marca. Siguiendo con atención lo que iba sucediendo en cascada, en el pasado recuento me pareció ver doble a García-Page y me dije que si yo había tenido esa percepción cómo no sería la de su jefe de filas. Y resulta que acabo de corroborar que el mandamás manchego es gemelo. No son demasiadas las buenas noticias que llevarse a la boca en Moncloa. Por supuesto también han recibido la respuesta a tanta invitación para quedar los lunes ante las cámaras y Feijóo no ha caído en la trampa de responder que bueno, que dos encuentros por disimular y que no parezca que tiene prevención después de los repetidos enganchones en el Senado. No, lo ha hecho porque está seguro de que su pérfido contrincante aceptaría encantado proponiendo que, dado que la serie pilla en tiempo de ejercer la presidencia del Consejo de la Unión Europea, el segundo cara a cara fuese en inglés cuando con el español el gallego tiene de sobra. Y de poner de fondo a Springsteen ni de broma.

Por si sirve de termómetro, una mesa de al lado se quejó de lo que habían tardado en traer los menús. La dueña pidió disculpas, dijo que no habían reforzado porque las reservas se produjeron a última hora y que la noche anterior solo acudieron extrañamente cuatro clientes: «Como no sea que todo el mundo estuviera ante la tele viendo la boda de Kiko Matamoros...». Pues eso mismo, sin más, es lo que a todas horas ansía Sánchez: «Sálvame».