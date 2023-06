Se han quedado paralizados, con eso del adelanto de las elecciones generales, diversos proyectos de ley. En mi último artículo, hacía referencia a la ley de paridad y los problemas que puede generar si se aprueba tal y como está redactada. Ahora toca referirme a otra ley no menos importante, que también se encuentra en el dique seco a la espera de ser reflotada en un futuro próximo por el parlamento. Se trata de la ley de familias. Dice este anteproyecto de ley que forman parte de una unidad familiar no solo las personas unidas en matrimonio, sino también las parejas de hecho, o individuos que convivan de forma estable con ascendientes o descendientes. Reconoce, por tanto, una diversidad de modelos de convivencia. Avanza en su protección social e incorpora mejoras en conciliación. Admite diversos tipos de familia, otorgando una protección especial para las situaciones familiares vulnerables con menores a su cargo. Las familias numerosas pasarán a englobarse en una categoría más amplia, la de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, así como las familias monoparentales con dos hijos.

La familia tradicional de matrimonio e hijos hace ya tiempo que dejó paso a la realidad social actual, de la convivencia sin contrato ni registros. Basta esa vida en común para considerar la convivencia una familia. E incluso, como en Cataluña, puede ser considerada familia a efectos de beneficios fiscales o de otro tipo -como, por ejemplo, pases en autopistas, rebajas en los trenes, etc.- cuando se produce esa convivencia entre un grupo de personas que carecen de lazos de consanguinidad, de afinidad, y de afectividad. Solamente les une la conveniencia, ya sea para evitar una soledad no deseada, o simplemente para pagar gastos durante un curso académico. Pueden ser considerados como una familia a pesar de su carácter temporal o coyuntural. Pero quizás lo más llamativo del proyecto de ley es la no inclusión de un concepto que, al menos en esta Región, dio mucho que hablar en su día, llegando la discrepancia política hasta los tribunales de justicia. El proyecto no ha incluido -por recomendación del Consejo de Estado- la prohibición expresa del veto parental, como estaba en el primer anteproyecto que decía que los progenitores no podrán limitar el acceso de los niños a la información y participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrollen en el marco educativo.

Sin embargo, no todo es válido en este proyecto de ley, pues a tenor del informe, preceptivo pero no vinculante, que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de reconocerle el avance en la protección a la familia y a la infancia, pone de relieve su defectuosa técnica legislativa en la regulación de determinadas materias, ya que «la atomización que la ley realiza a la hora de detallar los supuestos incluidos en su ámbito de aplicación rebasa el marco constitucional y crea confusión, inseguridad jurídica y desigualdad entre los destinatarios de las medidas de protección». Considera el Consejo los siguientes defectos: a) confusión entre los conceptos de familia y unidad familiar, a efectos de aplicar las medidas de protección que prevé; b) la existencia de distintos grados de protección en función de los diferentes supuestos, e incluso pueden darse casos de solapamiento en varias categorías; c) la equiparación de las personas solas a efectos de que puedan ser destinatarias de las medidas que prevé la norma, sin que se expliquen los motivos de su equiparación a las familias, y cuáles sean los supuestos concretos: d) en cuanto a la conciliación familiar, se requiere la modificación de ciertas leyes; e) debería regularse el régimen económico aplicable a las parejas de hecho; e) muchos de sus artículos son de carácter programático sin contenido jurídico; y f) no regula el derecho de visitas de los abuelos.

En conclusión, se trata de una buena ley, que se adapta a las necesidades sociales y a las directrices europeas (a veces sobrepasándolas), que, sin embargo, precisa de ciertos retoques para evitar confusión y vacíos legales.