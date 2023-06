Sumar, con honestidad y humildad

Es difícil escribir este artículo, pero creo que hay que ser valiente, sobre todo cuando más controvertido es todo el contexto. Leo a diario con curiosidad los análisis políticos que hacen periodistas y comentaristas sobre si es necesaria o no la unidad y que Podemos se integre en Sumar. Con humildad lo digo, yo no tengo la respuesta, no sé qué es mejor para todas. Pero hay algo que sí sé: se dé o no la unidad, estamos empezando a perder el gobierno. Porque la gente está viendo cómo está siendo el proceso de negociación, y es exactamente lo opuesto a un proceso que ilusione. Y Sumar va y necesita seguir yendo de eso, de ilusión.

No confío demasiado en los resultados que arrojan las encuestas, ni las que nos dan mejores ni peores resultados, pero por una sencilla razón, y es que no sé hasta qué punto están pudiendo recoger la desafección que pueda estar generando leer cómo se filtra información de las negociaciones, ya sean datos reales o no.

Desde mi punto de vista, si se da la unidad, tiene que ser real. Es decir, que haya un compañerismo auténtico, que puedan convivir las diferencias, y que busquemos de verdad trabajar codo con codo por el bien común y por asegurar un presente y futuro digno y sostenible. Si tenemos que estar pendientes de cuándo y por dónde vamos a recibir la primera puñalada de alguien que está en la misma plataforma, se gastan los tiempos y los esfuerzos en cubrírtelas en lugar de en el trabajo para la gente. Esa política no me gusta, no la quiero, creo que la gente tampoco y se supone que Sumar no es eso, no debería.

Releo lo que escribo y sé que suena ingenuo, pero es que no lo es.

Es que ¿de qué sirve defender el pacifismo en la otra parte del mundo si practicas la violencia y la agresividad en tu día a día? ¿De qué sirve defender e impulsar leyes feministas si le niegas la voz a una compañera? ¿De qué sirve? No sirve no solo por incoherente, si no porque lo que consigas alcanzar no va a durar, no va a tener permanencia y se va a perder. Y al perder, perdemos la mayoría de la gente, esa a la que aspiramos defender y proteger de la ola reaccionaria y sus políticas injustas.

Pienso que hace falta valentía para decir la verdad, pero la comunicación política va de que si impones tu relato no importa si está basado en mentiras y medias verdades.

Yo creo que ya basta. Verdes Equo defiende otra forma de hacer política, una que haga sentir orgullosa a la gente y por eso queremos estar en Sumar, porque defendemos lo mismo. Y bienvenidas sean todas las formaciones y personas que quieran lo mismo.