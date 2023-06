La mayoría sin apellido

Las elecciones autonómicas de 2019, las anteriores al reciente 28M, las ganó el PSOE, pero las últimas generales las ganó Vox. Hablo de la Región de Murcia, obviamente. El punto de partida para el 23J es el 3/3/3/1 (Vox, PP, PSOE, Podemos-IU, por ese orden). Aunque el PP empató en escaños con Vox, había una diferencia de 10.000 votos en favor del segundo.

El nuevo reto de López Miras es, pues, tumbar el liderazgo de Vox en las papeletas de las generales, como acaba de hacer con el del PSOE en las autonómicas. Pero si el PP ha aumentado seis diputados en la Asamblea respecto a los que consiguió en 2019, a su vez Vox ha metido cinco más de los que tenía. El PP está en alza, pero el adversario a batir, Vox, también.

No cabe extrapolar los votos de las autonómicas de manera mecánica, pues ya se vio en 2019 que las variables pueden ser radicales cuando se trata del Congreso de los Diputados. Lo que sí cabe apreciar son las tendencias. Y éstas indican que el PP está en rampa de despegue, pero con un Vox crecido en el espacio que le es menos propicio, el local.

El pulso de los populares vuelve a ser con su ala derecha más que con la izquierda y, en el contexto del que venimos, ya no como en las autonómicas por acercarse a la mayoría (la mayoría necesaria), sino por conquistar la hegemonía (la mayoría/mayoría). Si en el 28M se trataba de avanzar, en el 23J se trata de vencer. Sin paliativos.

¿Está Vox en condiciones de mantener o superar sus casi 200.000 votos de 2019? Vista su emergencia en las autonómicas, es decir, su tendencia al alza, no podría decirse a priori que no. Pero el PP cuenta con una mina regalada, los más de 53.000 votos de Ciudadanos que, se distribuyan como se distribuyan cabe suponer que la mayoría caerá en su regazo. El desánimo de la maquinaria socialista y el corrimiento apreciado de un cierto segmento electoral de ese ámbito hacia los populares más la improbable unión de la izquierda bonita juegan a favor del PP de López Miras. Más el voto útil. Más que los votantes de Vox aprecien que de nada sirve reforzar esa opción si el PP acaba desenvolviéndose sin darles ni los buenos días, por lo menos antes del 23J. Y si seguimos con impresiones y tendencias, recordemos que una ola no viene sola.

A primera vista y a grosso modo, otra vez el 'pescao' está 'vendío'.