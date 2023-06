El futuro de la izquierda murciana en ‘manos’ de la extrema derecha

La legislatura que se abre este mes en la Región de Murcia puede convertirse en un auténtico vía crucis para la izquierda murciana, una travesía larga y dura por el desierto los próximos cuatro años pueden terminar destrozando la alternativa lógica a la derecha tradicional, y es que cuando algunos advertíamos que era la extrema derecha la que estaba ganando la batalla de la alternancia en la ‘mejor tierra del mundo’, nos llamaron de todo menos bonicos.

Si hay pacto PP / Vox para esta legislatura, lo mejor que podría hacer la izquierda es irse a Decathlon a comprarse bidones de agua para no morir de sed en los próximos años. En cambio, curiosamente, la extrema derecha, en caso de que los populares se empeñen en gobernar en minoría, pueden convertirse en los mejores aliados de la izquierda, y es que hay pocas cosas que unen a la extrema derecha y a la izquierda murciana, pero hay una que los puede arrimar hasta bailar pegados: el Partido Popular.

A algunos en la izquierda les brillan los ojos solo pensar que López Miras decidiera echarle un pulso a la fundación Ingenio (perdón, a Vox, en qué estaría pensando yo), y que la extrema derecha empezara a sacar propuestas encaminadas a socavar los intereses personales del presidente, y poner en duda incluso las leyes presupuestarias y sus consecuencias, incluidas las partidas económicas encaminadas a la implantación de las 35 horas en la administración autonómica.

Pero sería bueno hacer un llamamiento a la calma, la sangre no llegará al rio, y si hay que abrir las golas de La Manga para convertir el Mar Menor en un charco del mediterráneo se abrirán, en contra incluso de la evidencia científica, y si hay que mantener la agricultura intensiva en el Campo de Cartagena se mantendrá. Ya vendrá el Ministerio de turno o peor aún, la Unión Europea, a cerrarnos el grifo, y, otra vez más, seremos las víctimas, y no los verdugos.

En estos días, sería bueno recordar que una delegación de diputados alemanes visita Doñana en plena recogida de la fresa, para conocer en el terreno lo que está ocurriendo en los aledaños del parque nacional, y es que en la primera potencia económica europea han saltado las alarmas ante el boicot pedido por Asociación Campact, que inició una campaña, seguida por decenas de miles de personas en Alemania, para pedir a las grandes cadenas de supermercados que dejen de comprar fresas españolas «hasta que el Gobierno andaluz no haga una gestión sostenible del agua». Si la izquierda, en estos días de precampaña electoral, sigue empeñada en pegarse tiros en los pies, vetar a compañeros y compañeras, dinamitar puentes, seguir desilusionando al electorado al mismo tiempo que ilusiona a una guardia pretoriana sumisa y minoritaria, incapaz de decirle al emperador que va desnudo e invitando el 23 de julio a irse a la playa todo el día, terminará la derecha en esta región presentando una mesa de camilla como candidato o candidata y seguirá ganando por mayoría abrumadora.

Más aún, si alguien piensa, o tiene la esperanza, que los votantes de derechas no van a venir de las playas a votar el 23 de julio, es que siguen sin conocer a la sociedad murciana. No solo vendrán, sino que harán de ese día una jornada de obligación con la patria, todo lo contrario que siempre ha ocurrido con la izquierda intelectual, los pobres no se pueden ir de vacaciones, que ante la división y la bronca, se ha situado casi siempre por encima de peleas callejeras y ha preferido darle la espalda a las urnas.

¿Te imaginas, no solo legislativamente, sino con el poder que dispondrían, justicia, medios de comunicación y hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, cuatro años con un gobierno PP / Vox tanto en España como en Murcia? Pues imagínatelo.