'López Miras consigue la mayoría necesaria'

Objetivo cumplido. Los ciudadanos de la Región nos han dado con su voto lo que le pedíamos: la mayoría necesaria para conformar un gobierno sólido, fuerte y sin ataduras. De la mano de Fernando López Miras, el Partido Popular ha obtenido 21 escaños en la Asamblea Regional, lo que suponen seis diputados más que toda la izquierda junta, y con nada menos que el 43% de los votos, el tercer mejor porcentaje de toda España.

Además, hemos teñido de azul prácticamente todo el mapa de la Región: el Partido Popular ha sido el partido más votado en las elecciones autonómicas en 41 de los 45 municipios. En cuanto a los comicios municipales, el PP ha ganado en 29 de los 45 municipios, en 14 de ellos por mayoría absoluta, y tenemos posibilidades de gobernar en 34 ayuntamientos de la Región. Nada menos que el 90% de los ciudadanos de la Región podrán tener un alcalde del Partido Popular.

Con estos resultados en la mano, la victoria del Partido Popular y de Fernando López Miras en la Región ha sido incontestable y contundente. De la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas ha salido un mandato claro y rotundo, que deslegitimaría cualquier pretensión de bloquear un Gobierno en solitario del PP.

Por tanto, no hay tiempo que perder: nuestra tarea inmediata es formar, cuanto antes, un gobierno fuerte y estable. Un gobierno sólido que siga protegiendo y defendiendo a las familias, a los jóvenes, a los mayores, bajando impuestos, ayudando a los que crean oportunidades y defendiendo los intereses de la Región de Murcia en materias tan irrenunciables como las infraestructuras, una financiación autonómica justa o el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.

Ha sido, sin lugar a dudas, una gran victoria electoral, y la vamos a administrar gobernando para todos, desde la moderación y el interés general. Nuestro pacto con los ciudadanos está reflejado en un programa de gobierno con 500 medidas que vamos a empezar a cumplir desde el primer minuto y que va a ser la palanca para seguir haciendo entre todos más y mejor Región.

Nuestra tarea inmediata es formar un gobierno que siga protegiendo y defendiendo a las familias, a los jóvenes, a los mayores y defendiendo los intereses de la Región

En esta campaña electoral, desde el Partido Popular hemos vuelto a exhibir nuestra enorme capacidad de movilización. Seguimos siendo, con mucha diferencia, la fuerza política con más músculo e implantación territorial. Hemos estado presentes desde el municipio más grande hasta el núcleo de población más pequeño, en todos y cada uno de los rincones de nuestra región.

Una campaña muy intensa, en la que el presidente Fernando López Miras se ha volcado absolutamente, y ha vuelto a demostrar que es nuestro principal activo y el verdadero artífice del éxito.

Los ciudadanos de la Región han sido víctimas durante los últimos cuatro años de la cara más sectaria de Pedro Sánchez y su Gobierno, lo que se ha reflejado en el recorte del 50% Trasvase Tajo-Segura; la llegada de un AVE de segunda división; el rechazo a revisar el Sistema de Financiación Autonómica; y el abandono del Mar Menor. Pues bien, las urnas han expresado un rechazo rotundo a esos castigos, y a su vez han premiado la defensa a ultranza de los intereses de la Región llevada a cabo por Fernando López Miras.

La Región de Murcia ha dicho claramente sí al PP y no a las políticas sectarias de Pedro Sánchez. Pero, además, el mensaje de los españoles en general en las elecciones municipales y autonómicas ha sido igual de contundente: han dicho rotundamente no a un Pedro Sánchez que ha sobrepasado todos los límites pactando con partidos que llevan en sus listas a asesinos, y aprobando leyes que acarrean dolor a las familias, como la Ley del Solo Sí es Sí, o la disparatada Ley de Vivienda, acordada con Bildu y ERC. Han dicho no a fomentar la división y al enfrentamiento, no a la política frívola y al engaño.

La derogación del sanchismo ha empezado en los municipios y en las comunidades autónomas, y culminará en las próximas elecciones generales, pese a que Pedro Sánchez, en una maniobra desesperada, las haya adelantado a plena canícula de julio. Pero nada podrá parar ya el ‘tsunami’ del PP: el 28 de mayo le cerramos la puerta al sanchismo, y el 23 de julio se la abriremos a Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa. En el Partido Popular de la Región de Murcia tenemos la maquinaria perfectamente engrasada para contribuir al cambio que necesita España.

Urge que el Partido Popular vuelva a marcar el rumbo de nuestro país, también por el bien de la Región de Murcia.