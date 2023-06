'28M y efecto soterramiento'

Los resultados electorales del 28M están haciendo correr mucha tinta, con opiniones de politólogos y redactores de medios que, en ocasiones, tratan de forzar interpretaciones en una dirección prejuiciosa,con ideas previas que deberían ser cuestionadas, o por lo menos, tratadas con precaución y rigor para no caer en el peligro de acusaciones de manipulación que no deben tener cabida en ningún medio público de una sociedad democrática y madura.

«Doctores tiene la Iglesia» y no pretendo entrar en un terreno del que no me considero experto. Sin embargo determinada corriente de opinión está incidiendo en un ámbito que nos implica personalmente, e incluso algún medio nos ha demandado pronunciamiento.

Casi al día siguiente algún medio se aventura a afirmar «el fin del efecto Soterramiento en Santiago el Mayor» o que el PSOE, en la cabeza del alcalde Serrano, ha resultado castigado con la pérdida de mayoría en la Junta de Distrito de El Carmen por las obras del Plan de Movilidad en este entorno urbano. Sin ánimo de corregir a nadie, creo que podrían tratarse de análisis «a voz de pronto» sobre unos resultados frescos a expensas incluso de confirmación final.

Pero con algo más de reflexión, oídas opiniones versadas y expertas, sin el prejuicio propio de artículos que quieren ser primicia, creo que aquellos análisis iniciales no se atienen a la realidad. Las Juntas de Distrito y Municipales de nuestros barrios históricamente han sido el resultado de un apoyo bastante equilibrado de la ciudadanía en sucesivas elecciones municipales, de votantes de la derecha, -PP, UPyD, Cs- (Vox es una opción reciente) y de la izquierda -PSOE, IU, Podemos-, y sus presidencias han sido fruto de pactos sin mayorías absolutas, porque los votos no se las han dado ni al PP ni al PSOE. En las elecciones del 28M aquellas cuñas de apoyo, tanto en la derecha como en la izquierda, que significaron Cs, IU/Podemos, han desaparecido, lo cual fuerza presidencias monocolor sin pactos posibles y favorables a las opciones mayoritarias, aunque sean por escaso margen. La pérdida de votos del PSOE en nuestros barrios ha sido pequeña, en realidad unas cuantas decenas de votos han decidido el cambio de color en las Junta de Distrito y Municipales. Pero esta pérdida no es mayor de la sufrida en otros barrios de otra ubicación ni afectados por factores a los que se achaca esta merma, como el Soterramiento de las Vías o el Plan de Movilildad, como pueda ser Torreagüera, Monteagudo o Llano de Brujas, por ejemplo.

Cada vez resulta más admitida y poco discutible que la corriente de 'antisanchismo' que pesa en todas latitudes de España, hasta el punto de reafirmarse la tesis de que en estas elecciones ha sido esta razón la motivación mayoritaria del electorado. Ello puede ayudar a entender que factores como el Soterramiento en Santiago el Mayor, el Parque Oeste en Barriomar, el Plan de Movilidad en El Carmen, no hayan pesado como la razón primera del voto, aun tratándose de elecciones municipales. Esta es la versión a la que nos adherimos, aun admitiendo que ciertas conquistas ciudadanas, antes o después, pasarán a la ‘desmemoria histórica’. En el caso que nos afecta, el Soterramiento de las Vías, resulta incluso hoy difícil de admitir que otra realidad fue posible en este espacio y las barreras con su tintineo casi permanente, las maniobras de los trenes, y el corte de la circulación cada 15 minutos era el horizonte cotidiano real de nuestro barrio durante siglo y medio; nuestros nietos ya no lo recuerdan y los más pequeños ni lo sufrieron.

Resulta evidente y muy poco discutible que ni efecto Soterramiento, ni efecto Plan de Movilidad, ni efecto Parque Oeste, ni efecto Mar Menor, ni ningún otro efecto ‘de proximidad’ ha sido el móvil de los votantes el 28M en esta Arcadia que habitamos. La Sociología y la Politología seguirán hablando, nosotros tan sólo lo constatamos.

Personalmente creo que es demasiado prematuro aceptar el fin del efecto Soterramiento, aunque sólo sea porque de los 7500 m de soterramiento, tan solo 1113 m es la distancia que el tren circula bajo la calle. Aún quedan algunos años para que esté concluida esta importante obra, pero aunque sólo sea para que la desmemoria no pueda empezar a gestarse antes de tiempo, me permito alguna consideración:

El Soterramiento en Murcia es una conquista de la ciudadanía de la que todos debemos sentirnos orgullosos. En ningún otro lugar de España una obra pública tan importante ha sido trastocada o modificada sobre la marcha por presión ciudadana. Murcia ha conseguido eliminar una barrera fatal gracias a una lucha ciudadana minoritaria en principio, pero que la mayoría de la ciudad asumió como propia, cuya demostración más palpable fue la gran manifestación del 30 Septiembre 2017.

La llegada en superficie planificada por los gobiernos anteriores, municipal, regional y estatal, habría supuesto la partición definitiva de la ciudad por una infraestructura europea, el Corredor Mediterráneo, que es de lo que se trata, sobre cuyas vías en superficie iban a colocar un tren de Alta Velocidad para el que ya tenía construidos los andenes en la propia Estación Murcia del Carmen. Murcia estaba predestinada a ser una ciudad partida por un ferrocarril moderno mucho más agresivo que el tren tradicional, como ocurrió en Valladolid y está ocurriendo en Extremadura, en Navalmoral de la Mata.

Aquel planificado «Ave en superficie» traería y llevaría viajeros a nuestra ciudad, pero debía ser mantenido, limpiado y estacionado en la Estación de Mercancía de Nonduermas, para lo que el Ministerio ya contaba con un estudio de impacto ambiental para la construcción de una vía electrificada de ancho UIC entre El Carmen y Murcia Cargas. Ello habría impedido el Soterramiento en dicho tramo, y las actuales obras de soterramiento en San PíoX-Barriomar no serían viables, ni el soterramiento en Nonduermas que ya está en ejecución.

El 'efecto soterramiento' concluirá cuando se dé por cumplido el Convenio de 2006, que abarcaba y abarca desde Los Dolores hasta Nonduermas. Mientras tanto el colectivo social que lo lleva defendiendo durante 34 años, la Plataforma Pro-Soterramiento, seguirá defendiéndolo gobierne quien gobierne. Porque nuestro objetivo nunca fue quitar votos a ningún partido para darlos a otro, ni aceptó consignas de ninguno de ellos.

Cuando llegue ese momento será el tiempo de hablar de fin de efecto, de desmemoria o de olvido. No nos preocupa demasiado; las conquistas sociales siempre han surgido de luchas de grupos minoritarios, sindicales, de emancipación étnica, de género… Mientras tanto el escenario será muy diverso: desde políticos que denigraron la obra y a sus defensores que vienen a hacerse fotos sobre la primera fase del Soterramiento a partidos que tienen la osadía de adjudicarse el éxito de tal conquista social, que también ha habido intentos. Finalmente la historia pondrá a cada cual en su lugar, aunque de ello no seamos testigos muchos de los que hoy mantenemos esta ‘lucha’ ciudadana legítima.

Mientras tanto, le pese a quien le pese, ¡nosotros seguimos!