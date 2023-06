Todos fuimos Ángels Barceló

Qué mundo tan loco este en el que vivimos y cómo va cambiando la política a medida que pasan los años. Nunca imaginé que seríamos testigos de argumentos tan pueriles de uno y otro lado para ganar elecciones, apostar por las emociones, dejando de lado la gestión o las propuestas. Esto va de conectar con los ciudadanos y ciudadanas desde las tripas. Lo de mejorar la vida de la gente importa poco, lo de apostar por una sociedad más verde, sostenible, que luche contra el cambio climático y defienda los derechos y libertades de todos, si eso ya para otro día. Aquí lo que importa es Bildu, el agua y todos contra el Sanchismo. Porque Pedro Sánchez tiene la culpa de todo.

Me resulta increíble que se nos olvide la gestión de nuestros gobernantes autonómicos. Me resulta increíble que no tengamos memoria y que olvidemos quien adjudicó el trazado del AVE más ruinoso, que te hace un tour por todo el país antes de llegar a Murcia. O de quién dependen las competencias en Sanidad y cómo pedir cita con un especialista puede tardar más de 9 meses. Me resulta increíble que Díaz Ayuso con discursos sobre cómo combatir el cambio climático con macetas en las casas de los ciudadanos haya arrasado con mayoría absoluta. Me resulta increíble que Vox se haya consolidado en todo el país y tenga la llave de muchos ayuntamientos. Me resulta increíble que los ciudadanos se hayan creído que en la Región de Murcia nos liamos a machetazos y vivimos rodeados de inseguridad por culpa de los okupas. Ha funcionado la estrategia trumpista. Me deja perpleja, pero los números no engañan y la foto final del mapa electoral del país se ha teñido de azul.

El Partido Popular ha vuelto a salir al balcón de Génova. Miguel Ángel Rodríguez, el cerebro que llevará a Ayuso a Moncloa, celebra orgulloso la victoria de su lideresa. Y Feijóo creo que, a pesar de la alegría, mira su nuca de reojo por si Ayuso le adelanta por la derecha. La izquierda cae en picado y Pedro Sánchez ante el desastre convoca elecciones: y todos fuimos Angels Barceló.

Elecciones el 23J, no soy de tener planificadas las vacaciones, no tenía billetes de avión para ninguna isla desierta, ni un todo incluido. Ejerceré mi derecho y deber como ciudadana y aprovecho para recordarle a Feijóo que convocó elecciones autonómicas en Galicia un 12 de Julio, en plena pandemia, pero parece que la memoria le falla. En fin, qué campaña nos espera. Como novedad, dos mujeres saltan al ruedo político: Yolanda Díaz y su proyecto Sumar. Y Macarena Olona, con Caminemos Juntos. Tengo que confesar que el proyecto de la ex lideresa de Vox me parece algo chapuza. No termino de entender muy bien la jugada, pero creo que nos vamos a divertir.

Es apasionante esto de la política, ¿no creen? A pesar de perder la esperanza en que las cosas puedan cambiar. Pensar que vivo en un mundo que la mayoría piensa como yo y que otra sociedad es posible, llegan unas elecciones para darte una gran colleja y decirte que la realidad es bien distinta. Que la sociedad ha votado, me guste más o menos y que cómo ya dije en su momento, nada va a cambiar. Quizás lo que sí cambie es el discurso del Partido Popular que donde dijo que no pactarían con Vox, pues quizás ahora primero cae un café, y después ya veremos. Lo último que le he escuchado a un dirigente del partido de la Región es que están dispuestos a llegar a acuerdos.

Con este panorama lo mejor de la semana fue la espontaneidad de la periodista de la Ser ante el anuncio de las próximas elecciones generales. Todos fuimos Ángels Barceló.