Unidad de la izquierda

En la política española el que pestañea, pierde. Todo es pensamiento rápido y táctica. Tras catorce encuentros electorales y tres mociones de censura en menos de una década y, sin apenas tiempo de reaccionar, Pedro Sánchez vuelve a reclamar toda nuestra atención con unas elecciones de carácter plebiscitario. Pregunta 1: ¿Gobierno de reacción o de progreso? Pregunta 2: ¿Pedro Sánchez o Yolanda Díaz? Síntesis sin tesis, ni emoción alguna. Puro cálculo. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Lo avanzó Errejón en un tuit: entender el clima de época, no hacer las cosas igual si queremos un resultado diferente, romper la inercia y aprender de lo que ha funcionado mejor el pasado 28M y dejar a un lado lo que ha fallado. Definir una estrategia para lo que viene a la ofensiva y organizar de modo rápido un nuevo instrumento electoral y político competitivo con lo mejor de lo que somos y tenemos. En resumen: Sumar.

Otra oportunidad, por José Luis Álvarez-Castellanos

PSOE y las coaliciones a su izquierda nos hemos dejado en la Región un 19% de los apoyos recibidos en 2019. En nuestro caso concreto, las candidaturas que hemos conformado Podemos e IU-Verdes, por una parte, y Más Región-Equo por otra, han sumado menos votos que los obtenidos por las de Podemos-Equo e IU-Verdes-Anticapitalistas en las anteriores elecciones (-9.450 votos). Es evidente que, además de los posibles errores que hayamos podido cometer en la campaña, la unidad deseada, que sigue siendo necesaria, aunque no suficiente, no puede ser parcial sino total, no coyuntural sino estratégica y no aislada sino enraizada en la movilización social y basada en un proyecto de país solvente e ilusionante. Cuando creíamos perdida otra ocasión, Pedro Sánchez ha dado una patada al tablero político y nos pone en bandeja una nueva oportunidad. El tiempo es ahora.