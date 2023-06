Pasaron las elecciones y la cosa está clara. Por un lado, que no ha habido el temido pucherazo vaticinado por los más desconfiados, visto lo presuntamente sucedido en Melilla, Mojácar o Albudeite, que si al final es verdad que se cambiaban votos por droga, la cosa es gravísima. Y aunque no sea así, la gravedad sigue siendo enorme, pues se está poniendo de manifiesto con toda esta maniobra que existe una conciencia social bastante podrida. Todo se puede comprar y vender por dinero, por trabajo y hasta por droga. Menos mal que las fuerzas de seguridad del Estado han estado muy finas y han desarticulado esta pretendida república bananera. Afortunadamente, también tenemos un rey que espanta esa motivación republicana, -a pesar de que no le ayude ni su padre, y a veces ni su mujer, que no es capaz de ir a la entrega de su copa femenina de fútbol-, pues su conducta hasta ahora no puede ser más ejemplar, incluso envainándosela cuando se le prohíbe ir a una parte del territorio nacional, o se le hace el feo de no asistir a sus actos oficiales los que mandan en Cataluña. Pero, en fin, Spain is different.

Visto, no tanto el éxito de un Feijoo como el fracaso de Sánchez, parece, que el pueblo le ha pasado factura por ciertos pactos y leyes. Se ha llevado para adelante a un gran partido. De ahí, la importancia de saber elegir bien a los amigos de viaje, no engañar, y legislar bien, para que no suceda lo mismo que con la ley de la ministra no dimisionaria. Y para eso mejor es, en primer lugar, que en un futuro se aparquen los reales decretos leyes, para dar paso a la independencia de los poderes, y sea el legislativo quien haga las leyes. Y, en segundo lugar, que se dejen orientar por los técnicos en la materia. El reto más cercano es la famosa ley de paridad, donde los expertos ya están poniendo dudas sobre su eficacia. En nuestra región, una ley en tal sentido, aprobada por la Asamblea Regional, tiene su repercusión en el Consejo Jurídico, que sus vacantes siguen sin cubrir muchos meses ya. La oposición a ese proyecto de ley de paridad (del que se ha quedado fuera, muy a pesar suyo, la ministra de igualdad) la encabeza el Consejo de Estado, que ha advertido que es excesivo, de difícil aplicación y logrará el efecto contrario al que busca. El sexo no puede ser determinante para la concesión de un puesto, como tampoco puede ser un límite. La Comisión Nacional del Mercado de Valores reprocha que esta norma sea más dura que la propia directiva europea que invoca, y además alerta de la posible fuga de empresas. La patronal de los empresarios avisa, por un lado, que habrá más despidos, y por otro, que podría obligar esa ley a cesar a administradores legítimamente designados conforme a la legislación vigente. Una de las novedades de este proyecto es que impone la presencia equilibrada de sexos en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, y en el Consejo General del Poder Judicial. Éste ya ha anticipado que la ley de paridad será poco aplicable en esos órganos, y dice que el texto de la norma consagra la equidad, pero no la paridad. Ha informado favorablemente a la reforma de este proyecto que se encuentra en el congreso de los diputados, y a la vez ha puesto de manifiesto que el mismo contradice a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que esta establece el criterio de paridad y el anteproyecto modifica el concepto de presencia equilibrada, lo que genera confusión, no se sabe si debe haber igualdad, o simplemente equilibrio. Por si faltara emoción, un golpe de efecto desde La Moncloa. El 23 de julio elecciones generales. A todos ha sorprendido. O Sánchez no necesita más tiempo para ganarlas, o tira la toalla porque está hasta las narices de sus socios. O, simplemente, es para coger a los ciudadanos de vacaciones, como si los de derechas tuvieran más que los de izquierdas (de su izquierda para ser más exactos). Quién sabe.