Escribe Eloy Sánchez Rosillo que después del poema hay un gran silencio, pero no de final, sino un silencio vivo como de bosque o templo. Tusquets acaba de publicar en Barcelona un nuevo libro suyo que contiene este y otros poemas, con el título de El sueño cumplido, más que significativo para este último volumen de la obra del poeta, porque revela en primer lugar que algo se ha cumplido por fin, acaso un sueño, esperado durante muchos años. Porque este libro, que se publica en la colección habitual en la que han aparecido los libros del poeta en el último cuarto de siglo, Nuevos Textos Sagrados, sin embargo no responde a la presencia habitual de nuestro escritor en letra impresa. Porque El sueño cumplido no es un nuevo libro de poesía, sino una recopilación absolutamente novedosa en su bibliografía, ya que nunca Eloy había puesto a disposición de sus muchos lectores una colección de materiales que el poeta y un buen número de escritores, lectores de su obra y periodistas habían dado a conocer de forma esporádica o aislada en diversos medios a lo largo de las décadas anteriores. Documentación valiosísima para el mejor conocimiento de su obra y de su enorme aportación a la historia de la poesía española de todos los tiempos.

Un sucinto texto introductorio ha escrito Eloy para justificar esta enjundiosa recopilación, ya que el libro en total supera las doscientas sesenta páginas. Requerimiento de un amigo, resistencia por parte del poeta, búsqueda de originales y relectura de todos ellos, sobre todo de los textos que podríamos denominar de teórica poética y las entrevistas que, en definitiva, acaban tratando también de reflexiones sobre la poesía y el poeta. Ha retocado algunas de las repuestas de sus entrevistas y en sus textos sobre la poesía y su experiencia ha actualizado algún dato. Y realiza alguna confidencia interesante: al referirse a su primer texto sobre su poesía, una lejana conferencia tras sus cinco primeros libros, comprende ahora que constituyen una primera etapa de su obra total. Interesante. Estas páginas se convierten en una auténtica introducción a su poesía completa. El conjunto de textos ofrecido se abre con los referidos, como ya se ha indicado, a su teoría de la poesía para lo cual recoge Sánchez Rosillo diferentes escritos de poética, en los que a lo largo de los años ha dado su opinión sobre la poesía y su papel en nuestro mundo, pero también su valor como forma de expresión y de introspección del propio poeta, de su alma, de su vida y de sus convivencias con la naturaleza, con el mundo, con sus semejantes próximos o lejanos. Una segunda parte es en realidad una antología de poemas, pertenecientes a cada uno de sus libros anteriores, pero son poemas en los que la poesía es la protagonista, la palabra poética y su sentido, poemas metapoéticos, que revelan la permanencia y la constancia a lo largo de su obra de esta presencia continuada. Merecen por ello detenimiento y reflexión. Y en ellos podemos advertir sutilmente la evolución de un poeta que avanza creando nuevas etapas ante la vida y el mundo, pero siempre con su palabra poética, esa palabra que descubre una tarde, sorprende un temprano otoño, se admira ante la lluvia y se declara testimoniadora del mundo y de la vida, función decisiva de toda la poética de Sánchez Rosillo. El poeta, en efecto, solo tiene las palabras y frente a él el mundo y la naturaleza, una tarde de abril, un mar en calma, y en la mano la pluma sobre el papel en blanco en el que acaso surgirá el poema y sobrevendrá la reflexión y la belleza, una vez más, y milagrosamente como siempre. Por último, la tercera parte la constituye una colección de las entrevistas más enjundiosas que se han publicado en los años anteriores. Extensos encuentros con interlocutores inteligentes que han hecho al poeta reflexionar sobre su poesía y sobre otros muchos aspectos que van superando, unos tras otros, etapas y formas de ver las cosas. Es sorprendente que, a veces, los entrevistadores recurren a los mismos tópicos al indagar en los interiores del alma del poeta. Pero más asombroso aún es observar, visto ahora de conjunto todo este inmenso legado, que no hay reiteraciones innecesarias en las respuestas, que cada momento tiene su protagonismo y su luz, y que siempre el poeta establece que tiene las ideas muy claras sobre todo aquello que es preguntado. Por eso resulta muy valiosa esta recopilación. Porque constituye un recuento, un sueño cumplido con seguridad, pero sobre todo porque documenta fielmente la alta calidad de un poeta excepcional.