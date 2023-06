El color del dinero

Que se vive con dinero es una cosa que más vale que la aprendamos cuanto antes. Esos mantras de que el dinero no es lo más importante están muy bien mientras no te falta lo necesario. Si no, pregúntale a quien depende de una paga, o de un subsidio, a ver si no importa el dinero. Pero una vez que está cubierto lo básico, la utilidad del dinero tiene muchas caras, y depende de a quién le preguntes. Tengo una cliente rusa que cuenta cosas de sus compatriotas de lo más curiosas. Tantos años de comunismo domestican a cualquiera. Las curiosidades que cuenta llaman la atención, a veces, por lo pintoresco de algunas costumbres, más relacionadas con su cultura o con ese clima que con la utilidad práctica. Pero hay otras cosas que son la radiografía de la condición humana, o que no sólo les pasa a los rusos, aunque ella no termine de verlo así. Esto venía a cuento por el pleito que mantenemos con otra compatriota suya, con la que estamos peleando por un piso que compraron a medias hace años y que, si Dios no lo remedia, habrá que dividirlo, no sé, en plan Mercader de Venecia. Está empeñada, poco menos, en que se lo regalemos. Ninguna propuesta para terminar el condominio le convence. Mi cliente dice que eso es porque, en Rusia, si no tienes una propiedad no eres nada y que es normal que no ceda ni un pelo, aunque hace mucho que dejara de pagar su parte. Una gata panza arriba es poco comparada con esta mujer. Para ella, el valor del dinero que dio hace mil años, bastante menos de lo que ha dado la mía por la casa que compraron a medias, es su carnet de propietaria, y en su mentalidad rusa, vale su vida. Le importa un pimiento los números que hagamos.

Estábamos comentando esto, en plan distendido en una comida, cuando vi a Antonio Martínez, que, además de ingeniero del Estado, es muy aficionado a pintar, y además, según dicen, muy bueno, y le pregunté si tenía pensado exponer sus cuadros. Seguro que sabes quién es. Por cierto, que sepas que es un paisajista más que notable. Me contestó que, al trajín de buscar un local o un sitio donde colocar la obra, organizar el montaje y desmontaje, se unía la poca expectativa que en este mundo acelerado puede despertar una exposición de arte. No sólo se trata de un aspecto puramente económico, porque tampoco no se veía vendiendo cuadros y dedicándose a vivir de eso, sino que a él le satisfacía pintar, era algo que hacía por él mismo, y si no exponía, el último motivo desde luego era el económico. A lo mejor soy yo la primera que se lo dice, así en serio. Quién sabe. Imagínate que ahora va y se deja la ingeniería y las carreteras. No lo creo, claro. Yo sí le dije que tengo en mi casa un cuadro, de un pintor que quizá también sea un aficionado, que refleja la puesta de sol en la salida de un puerto, quizá el de La Manga, con varios veleros navegando. No te puedo decir si entran al puerto, o salen al mar, porque aunque sea un cuadro, y supuestamente sea algo estático, los barcos ahí pintados se mueven con el oleaje, y los colores anaranjados del cielo se reflejan en el agua, que nunca parece quieta. El dinero al final sirve para comprar muchas cosas, además de para asegurarte lo básico para vivir. Tiene un color para el ingeniero pintor, para quien sus cuadros no tienen valor económico, y valen más por las satisfacciones que le dan. Y, sin embargo, el dinero tiene otro color, totalmente distinto, para la rusa contra la que pleiteamos, que no pelea por recuperar lo que dio en su día, sino por mantener su condición de propietaria, la que le permite justificar frente a su familia todo el tiempo que lleva aquí. El dinero será el mismo, pero el color que tiene según sean tus circunstancias es como el de los barcos de mi cuadro, según cómo lo mires, nunca es igual.