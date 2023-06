Habida cuenta del resultado del 28M, hay que constatar que Sánchez ha fracasado. Excurso: si un político reconoce que ha fracasado, dimite. Sánchez, no. Piensa que el resto de Frankenstein le volverá a dar la presidencia del Gobierno. Y no anda desacertado. Pero tampoco seguro. Sabe que no va a ser ya la cabeza indiscutible del monstruo, pero se conforma con ser la cabecita. Un Frankenstein jibarizado. Pero le da igual, eso sigue implicando Moncloa y Falcon. Sólo que ahora el poder coaccionante de sus socios será mayor. Todo eso en caso de que la derecha dividida no consiga derribar al Frankenstein entero. Que puede. Porque nadie asegura que el avance de esta derecha dividida haya tocado techo. PSOE y Sumar no la paran solos, ¿con indepes y chavistas? O sea, apuesta de riesgo.