Quiero resistir la tentación de escribir mi artículo sobre los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo. Elecciones autonómicas y municipales en las que el PP arrasó, y de las que el PSOE ha de hacer una profunda reflexión, porque los ciudadanos no se equivocan al votar. Los ciudadanos aciertan al depositar su voto, porque esa es la esencia de la democracia. Pero resistiré la tentación, y como la vida continua, dejaré para otros el comentario sobre las últimas elecciones y me preocuparé de algo que debería de inquietar y ocupar al Gobierno de Murcia, que con ese ‘dejar hacer, dejar pasar’ puesto en práctica en el campo de los juegos de azar, parece no querer enterarse de lo que estos dejan tras de sí: la ludopatía, que se está convirtiendo en una auténtica plaga.

Sí, la ludopatía. Un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lo recogía en su Clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1992. Los datos son demoledores y deberían de hacer pensar a nuestros gobernantes. Cerca de 400 salas de juego, bingos y casas de apuestas pueblan el territorio de esta autonomía, donde existe una de estas instalaciones por cada cuatro mil habitantes. Datos que convierten a la Región de Murcia en la comunidad autónoma española con mas instalaciones de este tipo, solamente superada por Baleares. Y a este despendole, a esta proliferación de instalaciones que fomentan el crecimiento de la ludopatía, ayudó mucho la liberalización casi total de este sector en el año 2013, decidido por el Gobierno autónomo. Ni que decir tiene que esto supuso un gran crecimiento en este tipo de negocios. Crecimiento obsceno que permite que aparezcan instalaciones de este tipo cerca de colegios e institutos, con lo que esto tiene de tentación para los adolescentes. Y tan preocupante es el panorama que hemos de sentirnos felices por el funcionamiento de proyectos como ‘Adictlecentes: Más vale prevenir que apostar’. Una idea que nace de la observación de los hábitos de muchos alumnos relacionados con las apuestas online, así como de sus frecuentes visitas a casas de juego. Un proyecto de innovación educativa, que de la mano de la profesora Mercedes Escavy, es desarrollado en el IES José Planes de Espinardo, porque el número de jóvenes y adolescentes que se acercan al mundo de las apuestas crece de una manera alarmante. Y en esto mucho tiene que ver la normalización que la sociedad está haciendo de esta práctica, con poderosas campañas publicitarias y una legislación peligrosamente laxa. Si a esto unimos el que la sociedad parece no haber tomado conciencia, el resultado es descorazonador. Y sí, la labor que se hace desde la comunidad educativa, con ayuda y colaboración de distintas asociaciones especializadas en ludopatía en adolescentes y jóvenes, es importantísima para luchar contra esta plaga. Pero la lucha contra la ludopatía juvenil no puede hacerse solamente desde ciertas asociaciones. Es una lucha que compete a toda la sociedad y, de manera especial, debería de concernir a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen el deber moral de estar al servicio de la sociedad, algo que no ocurrió el pasado doce de mayo, cuando en la Plaza de Santo Domingo fueron instaladas unas carpas para promocionar la profesión de enfermería con motivo del Día Internacional de la Enfermería. Y entre esas carpas, estaba una dedicada a hacer visible la Asociación ‘Adictlescentes: Más vale prevenir que apostar’. Una asociación que fue ignorada por una televisión de aquí, al comprobar que los chicos querían hablar de ludopatía. ¿Casualidad?. Esto no es lo que percibieron los que estaban allí. Y si esto es así, me produce una profunda vergüenza: intereses económicos que pueden con todo.