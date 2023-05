La inercia de la vida

Bueno, ya está, o eso parecía. Acabamos de superar las elecciones municipales y autonómicas, y en un par de meses nos veremos inmersos en otras de mayor impacto mediático, las generales. Y otra vez, un gasto desmesurado, otra vorágine propagandística y una delirante borrachera de promesas. Cambiarán las siglas o no, cambiarán las personas o no, pero para la mayoría de nosotros la vida seguirá igual, para otros evidentemente no.

Con una canción de título similar, La vida sigue igual, Julio Iglesias ganó el Festival de Benidorm de 1968. «Siempre hay por quién vivir, por quién amar. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar», decía la letra de este tema inspirado, quizá, en la experiencia personal del cantante tras un trágico accidente de tráfico. Obviedades de la vida en las que apenas o nunca reparamos. «Al final las obras quedan, las gentes se van. Otras que vienen las continuarán. La vida sigue igual», continúa el estribillo de esta canción que ha quedado en el recuerdo de toda una generación. Sin embargo, ¿realmente la vida sigue igual? Si hablamos de la vida en general como esa gran embarcación que navega erguida y orgullosa por profundos mares desconocidos y que, ajena a todo tipo de circunstancias personales, mantiene invariable su rumbo, entonces sí, la vida sigue igual. Pero si nos referimos a nuestras vidas personales, puede que ya no sea lo mismo. Es manifiesto que no a todos nos vienen dadas de igual manera. Y lo comprobamos cada mañana cuando nos levantamos decididos a interpretar con total y absoluta profesionalidad el guion que nos ha sido asignado, pero el destino, la vida, esa nave con rumbo invariable, nos depara innumerables sorpresas en formas tan dispares y a la vez tan relacionadas las unas con las otras: el sufrimiento, la alegría, la esperanza, la maldad, la libertad, la conciencia, la envidia, el éxito, el rencor, la felicidad…, que nos permiten constatar a diario que la vida no sigue igual. Cuando dejamos por el camino a seres queridos de los que nunca pensamos que tendríamos que separarnos, lo hacemos con un inmenso y tortuoso dolor instalado en el alma del que jamás lograremos desprendernos, y aunque intentemos aliviarlo avanzando, como una buena novela, la vida no sigue igual. Cuando sufrimos y superamos todo tipo de catástrofes y tragedias: terremotos, inundaciones, una terrible pandemia, erupciones de volcanes…, y como si la naturaleza no se bastara por sí sola, el ser humano se destruye a sí mismo (en la actualidad cincuenta y siete guerras se mantienen activas en nuestro planeta), la vida no sigue igual. Cuando, por unos motivos u otros, nos vemos obligados a prescindir de personas que consideramos imprescindibles, personas totalmente necesarias que no pueden faltar o nada funciona, personas que luchan toda la vida, no un día o un año, y que para el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht son los verdaderos imprescindibles, creemos que podemos sustituirlas acogiéndonos como argumento a esa conocida frase de que los cementerios están llenos de imprescindibles y la vida continúa. Sí, continúa, pero diferente, porque la vida sin ellos, no sigue igual. Cuando llega un nuevo miembro a la familia, cuando nos toca la lotería, cuando conocemos a alguien especial…, son incontables los ejemplos cotidianos que pueden hacer cambiar nuestra vida para que no siga igual. Por tanto, quizá, simplemente deberíamos subirnos al barco, asumir que somos parte de la tripulación y seguir la inercia de la vida.