La mayoría necesaria

Domingo electoral, la fiesta de la democracia. Los eurofans tienen Eurovisión, yo elecciones cada cuatro años. Por fin, ha llegado el momento de decir adiós a una legislatura vergonzante para la Región de Murcia. Tránsfugas y la extrema derecha entrando en las instituciones, señoras sin preparación como seña de identidad, la traición, gente al frente de consejerías que les han quedado muy grandes. Y lo peor, los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia hemos tenido que tragar con ello. No olvido el drama de los familiares que perdieron a sus seres queridos en residencias de ancianos y cómo la tránsfuga consejera de Política Social nunca dio la cara tras lo ocurrido durante la pandemia. No perdono que se le diera a Vox la Consejería de Educación. Ni que seamos el laboratorio de experimentos políticos que no construyen ni mejoran la vida de los ciudadanos.

Mientras tanto, la extrema derecha frotándose las manos ante la debilidad de un PP que ya no es lo que era. Se acabaron los años de Valcárcel y Aznar llenando los grandes recintos de la Región de Murcia. Se acabaron las grandes movilizaciones de militantes.

Son otros tiempos y el PP lo sabe: ha tenido que traer a Aznar dos veces en esta campaña electoral eterna para atraer al votante que sigue recordando al ex presidente del gobierno como el mejor de la historia de nuestro país. Y todo esto porque Feijóo, por mucho que también lo hayan traído dos veces, no emociona, no ilusiona, y lo saben.

Vox, por su parte, confía en el voto del campo. Elige Cartagena para su baño de masas, que para mi sorpresa y tranquilidad, de baño de masas poco, cuando no llenaron El Batel en la visita de su líder supremo, Santiago Abascal. Aunque lo achaco al mal tiempo, ya que creo que la foto final de esta noche nos dará una escalofriante subida de la extrema derecha en la Región. En contraposición, un romántico quiso que la ciudad de Murcia amaneciera el pasado viernes con una pancarta que decía : “¡IZQUIERDA, LEVÁNTATE Y VOTA!”. En otros tiempos el gesto y mensaje me hubieran ilusionado pero a estas alturas del partido, me pregunto si hoy la izquierda se ha levantado a votar. Una izquierda que necesita una profunda regeneración y que espero que después de estas elecciones sean capaces de recolectar con los ciudadanos con un proyecto valiente y que hable en femenino.

Hoy será un día agotador, una tarde noche apasionante que voy a tener la suerte de vivir en Onda Regional junto a Sonia Illán, Alberto Soler y Enrique Arroyas, colaborador también de este periódico, y más invitados. Comentando los sondeos, resultados a pie de urna, primeros recuentos de las mesas electorales, hasta llegar a esa foto final de conocer al ganador de las elecciones en nuestra comunidad y los municipios de la Región.

Como también recorrer el resto de resultados electorales que nos darán algunas claves para las elecciones de finales de año. No piensen que hemos acabado, esto acaba de empezar. Pero la política y lo que la rodea me gustaría más si no hubiera tanta ponzoña alrededor. Los juegos sucios de unos y otros, que no son capaces de vender sus proyectos y programas. Sólo son capaces de tirar mierda contra el adversario. Esto a la ciudadanía le hace perder la esperanza en que las cosas pueden cambiar.

Los bulos, las mentiras, y para rematar las compras de votos de las últimas horas me dejan un terrible sabor de boca. No me vale que ahora todos digan que esto se sabe de siempre. Hay que garantizar el voto por correo, los votos en las residencias de las personas mayores y de la comunidad migrante. No sembremos la duda sobre nuestro sistema democrático, ante la sinvergonzonería de unos cuantos, porque es realmente grave.

Ojalá un día cambien las cosas. Hay que joderse que en esta Región hoy se vote para que gobierne la mayoría necesaria.