La capacidad de transmitir un discurso veraz, completo y, a la vez, entretenido, amigable y que sea fácil de entender ha sido lo que ha llevado a Andrés Gómez, una de las cabezas visibles del departamento de El Tiempo de RTVE, a ganarse la confianza de millones de personas que cada tarde le permiten «colarse» en sus salones para adelantar lo que la meteorología nos tiene preparado.

¿Qué le llevó a elegir Geografía para su formación universitaria, y por qué en la Universidad de Murcia?

Conocía muy bien la ciudad y me unían a ella varias amistades. Cuando acabé mis estudios en Menorca me tenía que desplazar sí o sí para continuar mi formación universitaria, y Murcia fue mi elección. Es una ciudad acogedora, con mucho ambiente en sus calles y mucho más económica que otras ciudades como Madrid o Barcelona. Estudiar en Murcia fue sin duda una decisión acertadísima.

Recientemente ha sido incluido en el Rincón Alumni de la Facultad de Letras de la UMU. ¿Cómo recibe este reconocimiento?

Pues con sorpresa y con orgullo. Es verdad que mi trabajo es muy visible y, evidentemente, tiene repercusión mediática, pero no deja de ser un trabajo como cualquier otro. Recibir un reconocimiento tan importante junto a alumnos brillantes y tan destacables como Mª Ángeles Sirvent o Luis Leante es para mí un tremendo honor. Estoy muy contento y muy agradecido a la Universidad de Murcia.

¿Es consciente la sociedad del impacto que tienen las condiciones meteorológicas en nuestro día a día?

Yo creo que sí, que cada vez más. No hace falta ser meteorólogo ni tener grandes conocimientos de ciencia para darse cuenta de que algo está pasando. El clima es ya distinto al que teníamos hace algunas décadas y los impactos se multiplican, entre otros motivos, por una mala gestión y organización del territorio. Y, más allá de esos grandes impactos, seguimos dependiendo mucho del tiempo. Influye en cómo nos vestimos, en cómo planificamos nuestro ocio y tiempo libre y en muchos aspectos de nuestra vida que ni siquiera nos paramos a pensar. Por eso, la información del tiempo interesa.

¿Por qué nos cuesta tanto en ocasiones saber diferenciar correctamente entre meteorología y climatología?

Bueno, es normal que el gran público los confunda. Al final son disciplinas que estudian la atmósfera, pero con enfoques distintos. El gran Martín Vide, que fue mi profesor, suele decir que la Meteorología es un fotograma y la Climatología es la película. Las condiciones meteorológicas son instantáneas: el tiempo que tenemos en un momento y en un lugar concretos. Hoy puede hacer sol, puede llover, hacer frío o calor. Por el contrario, la Climatología estudia el tiempo promedio, característico de un lugar determinado. Sabemos que Murcia tiene un clima muy seco, porque suele llover poco en promedio a lo largo del año, sin embargo hay días concretos en los que llueve mucho.

«El tiempo influye en muchos aspectos de nuestra vida que ni siquiera nos paramos a pensar, por eso su información interesa»

Volviendo a su etapa universitaria, ¿cuáles son los mejores recuerdos que guarda de su paso por la UMU?

Mentiría si dijera que fueron las clases magistrales de algunos de los fantásticos profesores que tuve. Eso estuvo muy bien pero, evidentemente, te quedas con la experiencia personal: mis compañeros, las fiestas, el ambiente universitario... Siempre digo que la Universidad es mucho más que adquirir una serie de conocimientos. Estar con gente con inquietudes, de otras ciudades o incluso de otros países, salir de tu entorno, descubrir que hay otras formas de pensar… son todas esas cosas las que te hacen madurar y vivir una experiencia realmente enriquecedora.

Atendiendo a la percepción social del cambio climático en la actualidad, ¿hay motivos para preocuparse?

Sí, existen motivos para preocuparse. El cambio climático es una realidad del presente, ya no es algo del futuro. No solo afecta negativamente a las actividades humanas o a nuestra propia salud, sino que también implica un gran deterioro de nuestro entorno. Es fundamental abordar este desafío urgentemente, de manera colectiva, a través de acciones individuales y exigiendo políticas y acuerdos internacionales que traten de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué nos «quiere decir» la climatología en las últimas décadas con los datos científicos en la mano?

Que vivimos en un mundo más cálido. La Tierra se ha ido calentando de forma constante en las últimas décadas y sabemos que se debe principalmente a las actividades humanas, sobre todo a la quema de combustibles fósiles que liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. España, además, es una zona especialmente vulnerable y sensible a este aumento de las temperaturas. Está incrementándose la frecuencia e intensidad de eventos extremos como pueden ser las olas de calor, las sequías o las lluvias torrenciales. Esto lo estamos viendo ya y lo seguiremos viendo, más acentuado aún, si no empezamos a reducir drásticamente las emisiones.

No podemos dar por perdido el partido: minimizar los impactos del cambio climático es tarea de todos, pero urge ponernos en marcha. Porque no, no es lo mismo que la temperatura media de la Tierra suba 1,5 ºC a que suba 2 o a que suba 3.