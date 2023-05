Loa de los emprendedores

La extrema izquierda, la que propugna el capitalismo más feroz que hay, el Capitalismo de Estado, la ha tomado con los emprendedores de más éxito en España: Juan Roig, Amancio Ortega, Florentino Pérez y otros. Pero nunca mete en este saco a Jaume Roures, el magnate de la tele, sobre todo de las teles concedidas por el Gobierno. Este Roures el que le ha regalado una televisión a Pablo Iglesias para fustigar (sin miedo a los déficits de empresa) a la derecha y a todo lo que no se pliegue a su entendimiento de la vida, basado en la lectura de un solo libro: El Capital, de Marx.

Bien, esta extrema izquierda hace a estos empresarios culpables de la falta de dinero que ‘sufren’, para que ellos, los capitalistas de Estado, lo vayan regalando a los suyos y haciendo, en lugar de ciudadanos libres, ciudadanos dependientes del subsidio, sumisos al Estado, que les paga sin trabajar y atiende todas sus necesidades. O las necesidades que el Estado les dice que deben satisfacer. Los capitalistas de Estado creen que ellos, el Gobierno de ellos, es el verdadero dueño de todo el dinero que circula por la sociedad, y ven a los emprendedores como ladrones del dinero circulante. Esos beneficios, piensan, deben estar en manos de la extrema izquierda, y no de ningún otro.

Estos capitalistas de Estado, antes llamados comunistas, y podemitas, abominan de la herencia. «¿Por qué no soy yo la heredera de Amancio Ortega, en vez de su hija?», le vi/oí decir a Carmen Calvo con cierta sarcástica sonrisa, como si nos hubiera pillado a todos en un razonamiento irrefutable.

Sin embargo, la no menos capitalista de Estado Irene Montero le respondía, vehementemente, sin ningún respeto a una ciudadana que le echaba en cara el casoplón de Galapagar, que dicha vivienda había sido comprada con la herencia de su padre, fallecido por las fechas. Luego, se ha demostrado que no es así; pero esto no nos importa ahora. Importa que Irene Montero sí cree en la propiedad privada y en su transmisión por herencia. Me temo que esta creencia sólo afecta a ella misma. Todas las demás herencias deberían ser del Estado, piensa. Claro, todas las herencias mientras el Gobierno sea de extrema izquierda, evidentemente.

La creación de riqueza es algo fuera del alcance de los Gobiernos. No importa la causa. Es algo empírico. Vean los supermercados cubanos. O la huida masiva venezolana a Colombia. La función del Gobierno es otra que la de crear riqueza. La riqueza la crean los particulares emprendedores. Y el Estado, a través del Gobierno fomenta y distribuye esa riqueza (sabiendo que es ajea)- con leyes fiscales y de todo tipo. El dinero que genera la riqueza, creada por los emprendedores, no es del Estado. Es de la sociedad. Y estando en manos de la sociedad cumple su cometido de expandir la prosperidad. La prosperidad es el demonio para el Capitalismo de Estado.