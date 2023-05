¡Sánchez, confiesa!

El relato oficial del PP en la Región de Murcia es que todos nuestros males son culpa del presidente del Gobierno, que nos quiere mal. La responsabilidad de Sánchez ya no se circunscribe a los grandes temas de la política regional, donde el Gobierno central tiene un gran margen de maniobra, sino también a los pequeños problemas cotidianos de ámbito municipal, que no son culpa directa de Sánchez pero sí del alcalde socialista de la localidad, un esbirro vendido al sanchismo. El debate electoral deambula por esas regiones hiperbóreas de la filosofía política, produciendo hallazgos luminosos como el que un partido que lleva gobernando aquí 28 años no tiene responsabilidad en los problemas que aquejan a la región. Todo es culpa de un tipo que llegó al Gobierno de España hace cuatro años. A ver si aprendemos a votar.