En la Región, haya culpa o no, lo que hay son responsabilidades. Y muchas. Tantas que se hace difícil enumerarlas porque corresponden a 28 años seguidos de gobierno, que son demasiados. Se resumen en que la Región no progresa adecuadamente en casi nada: no hay más que comparar las estadísticas de cada autonomía. Se gobierna gracias al sufragio popular. Pero el votante no es responsable de los malhechos de los elegidos: solo a estos corresponde dar las explicaciones pertinentes. Electorales, administrativas o penales. Superadas las primeras en cada elección, quedan las segundas y las terceras, que sobradamente acreditadas están en los juzgados. Mejor olvidar el sentido religioso de la culpa y poner el asunto en su nivel: rendición de cuentas y asunción de responsabilidades, políticas o penales ante los jueces. Es lo que toca en democracia.