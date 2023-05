A veces llegan cartas

He recibido dos cartas. No una; dos. Esto es, como saben, algo insólito, pues ya no las envían ni los bancos. Si acaso, Iberdrola tiene el gusto de remitir cada mes su jeroglífico, un pasatiempo más complicado que el Damero Maldito de Margarita Montes.

Pues bien, me las mandan el PP y el PSOE , que suelen acordarse de mí en celebraciones como la que viene el día 28 con tanta regularidad como El Almendro por Navidad. Las abro con mucha curiosidad, y me recreo en las diferencias. Para empezar, el PP se sabe mi dirección postal al dedillo: nombre y dos apellidos, avenida, bloque, número, escalera, piso, letra, ciudad y distrito, tal que Hacienda. Sin embargo, en la carta del PSOE no consta ni mi nombre ni mis señas, por lo que deduzco que se trata de vulgo buzoneo. No sé si inquietarme por lo primero o mosquearme por lo segundo. La última fechoría de Ciudadanos La carta del PSOE viene firmada por Pepe Vélez, con una foto junto a la rúbrica en la que me cuesta reconocerlo, pues no tuve el gusto de coincidir con él hace veinte años, que son poco más o menos los que le ha rebajado el photoshop. A pesar de que el texto ocupa una sola cara, tiene el detalle de destacar en rojo algunos párrafos que debe considerar principales, por si a pesar de todo elijo el sistema de lectura rápida. Se agradece que te den las cosas resumidas porque, aunque en corto, supongo que a quienes se han formado en las sucesivas reformas educativas les cansará leer. Respecto al contenido, está en un tono muy educado, prácticamente desconocido para el que los políticos usan cuando los vemos en la tele. Casi 20.000 murcianos se han excluido del envío de propaganda electoral La carta del PP está escrita por las dos caras y ofrece la deferencia de ir acompañada de las papeletas y sus sobres, servicio a domicilio exprés. En la cara A, unas pocas palabras de Núñez Feijóo, con una frase final desconcertante: «El 28 de mayo podemos dar el primer paso para lograr una política mejor». ¿Primer paso? ¿Política mejor? ¿Mejor que la de López Miras? ¿Para quién pide el voto? En la cara B me saludan López Miras y José Ballesta con sendos textos que desbordan ilusión y buenas perspectivas, aunque yo habría eliminado algunas comas, si bien esto nos pasa a todos cuando escribimos con prisa. El primero me promete «un Gobierno moderado» (¡tiembla, Vox!) y el segundo «una ciudad de libertad y convivencia». Todo tan bonito.