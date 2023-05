A los de nuestra generación aún se nos invitaba a reflexionar y cuestionarnos casi todo. Jamás nos creímos eso de que una imagen valía más que mil palabras, puesto que eran esas mil palabras las que despertaban las imágenes. Ahora nos las dan regaladas; demasiados estímulos, claro está, aunque quizás las condiciones de vida sean mejores si hablamos de desarrollo intelectual. Un país que confía en oposiciones como sistema para escoger a los mejores servidores públicos a mi no me cuadra. Pero claro, ganarse la vida de otra manera es prácticamente imposible, por todos es sabido que el mediocre, antes que satisfacer una vocación de servicio, busca cobijo. Y eso es un mensaje encerrado en caja junto a un detonador para las generaciones venideras, a las que de alguna manera, no les estamos permitiendo ver las cosas de manera distinta. Hacerles creer en una vida demasiado fácil nunca les dará la oportunidad de evolucionar, los fuertes jamás nacieron de una victoria. Tal vez sea culpa de la responsabilidad, eso de no permitirnos bajarnos del carro del capitalismo extremo que nos impide abrir el abanico de las posibilidades. Si algo está claro es que este sistema, que entre todos hemos levantado, nos quiere ignorantes, y cuánto más, mejor. Ya de valores, hablamos otro día. Seguramente me pueda la indignación o el desasosiego para pensar en estos términos.

La semana pasada con motivo de la celebración del Día Internacional de la Enfermería, cedimos parte de nuestro espacio a diferentes asociaciones juveniles para que mostrasen a los viandantes la labor social que desarrollan. Me llamó poderosamente la atención el despotismo y la indiferencia que mostraron algunos cantamañanas bien posicionados en esta región cuando éstos jóvenes querían pedir su opinión y condescendencia para paliar la lacra en la que andan metidos compañeros de su misma edad, un pozo demasiado oscuro para demasiados jóvenes, el desproporcionado y descontrolado abuso del juego online, ese que en este país carece de regulación de puertas para adentro y no te permite pensar. Los chicos han decidido plantar cara al sistema y gritar que la presión o la mentira social no es un obstáculo insalvable. Si bien ha quedado demostrado que los seres humanos no somos libres para elegir nuestro camino en la vida, porque la partida es de quien se pueda permitir irse a la cama con la estabilidad que le aporta un sueldo fijo.

Consintamos al menos apoyar y sostener a esos adolescentes aún inexpertos que si algo tienen claro es no querer ser rebaño, por lo que invierten su tiempo libre en lucha social, con la única finalidad de conseguir un mundo más justo dónde no ganan los de siempre. Y ha sido así como pretendiendo redactar una columna para desarrollar canciones sobre educación perdida como son The Hard Way (The Kinks) o School Day (Chuck Berry) he parado en seco por cruzarme con una llamada dónde mi interlocutora, que nunca pide nada si siempre da, me ha hecho ver que no hay nada perdido en esta generación que algunos estamos criando, aunque otros anden empeñados en cortar sus alas. ‘Adictlescentes’ y todos los que andáis en la lucha de un mundo más justo, por vuestros ideales, seguid por ese camino, para vosotros es la vida.