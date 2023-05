De moda a su pesar

La directora de cine y periodista Malu Zamora va a tener que retocar su largometraje, que en fase casi final de producción, iba a estrenar el año que viene. Versa sobre la vida de su gran amigo Francis Montesinos, el célebre diseñador, pero si quiere que su trabajo cinematográfico esté completo, tal vez deba añadirle un nuevo escándalo. Aunque Zamora opina que los medios han hecho mucha leña del modisto caído y que con el artista valenciano se han cometido muchas injusticias. Es probable.

Montesinos fue detenido hace unos días en su chalet de Liria por supuestos abusos sexuales a un menor de 15 años. Todo empezó muchos meses antes, cuando el modisto denunció robo, extorsión y paliza en su propia casa cuando unas personas penetraron en su morada, donde él estaba con un amigo. Pero la benemérita visionó unos vídeos que daban pruebas más que suficientes para darle calabozo. Está en libertad y aún no hay cargos judiciales contra él. Ha de presentarse en los juzgados. La investigación continúa.

El diseñador de la movida

Un testigo del asalto ha relatado que los encapuchados se emplearon con singular dureza. Ya en 2015, fue detenido también por presuntos abusos a unos menores pero quedó en libertad: no se pudo probar nada. A sus 71 años, no sabemos si asistimos a una penosa decadencia poco virtuosa o a que, ya desde joven, vive al límite. Montesinos ha influido más en nuestra vida, en nuestra estética, de lo que pensamos.

Fue el diseñador de la movida. La frase es equívoca, no es que él diseñara la movida, si no que durante la movida él era el diseñador de moda, el más activo, el rompedor, el díscolo oficial. Para eso hay que tener mucho talento. Su desfile en 1985 con la asistencia de los grandes del pop y el rock, la escritura y el arte de la época, Bosé incluido, ha entrado ya en la categoría mítica de esos acontecimientos -como el concierto de Raimon en Económicas- a los que si hubieran ido todos los que dicen que estuvieron habría tenido que celebrarse en un Bernabéu recrecido. Por lo menos.

Sí está tasado el público que acudió hace muchos años a la plaza de toros de Las Ventas a su desfile Made in Spain, Pedro Almodóvar entre ellos. 15.000 almas. Fue allí donde el director manchego se inspiró para la película Matador. Largometraje, por cierto, con una estupenda Assumpta Serna, valga la digresión.

Montesinos, que según lleve el bigote se parece un poco a Salvador Dalí, nació en 1950 en Valencia y en el 72 abrió su primer establecimiento comercial, fue Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2006, lo cual es un reconocimiento implícito, digo yo, de que la moda, el diseño de ropa, la (alta) costura es un arte, opinión a la que no nos oponemos y que, muy al contrario, resulta edificante. Una decisión que arropa. La ropa puede ser poesía, lo mismo que un vestido puede tener musicalidad y una indumentaria invocar lirismo.

Moda y cultura

Nuestro protagonista ha conectado todo lo que ha podido la moda y la cultura. Un año, por ejemplo, su colección estuvo dedicada, inspirada, en García Lorca y su obra. En 2003, diseñó el vestuario para las representaciones teatrales de Las comedias bárbaras, de Valle Inclán. Ese año organizó una presentación a la que asistieron 10.000 personas.

Francis Montesinos se trasladó a Madrid en los 80 pero no dejó de ser profeta en Valencia. Abrió tiendas, triunfó en muchas ediciones de la antigua Pasarela Cibeles y año tras año fueron invadiendo los escaparates y las calles sus creaciones otoño-invierno o primavera-verano, que muchos famosos lucieron con orgullo. Famosos y empleados, dado que por ejemplo diseñó los uniformes para los trabajadores de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Francisco Montesinos Gil, que en 2002 publicó Carta de amor a Balenciaga, ha pasado de las revistas de moda a las páginas de sucesos. De los desfiles a los desfiles de tertulianos comentando su vida. Atildado (¿un modisto atildado es un pleonasmo?), franco, vital, hedonista, provocador, toma la vida como un desafío: «No me va aquello a lo que me acostumbro. Siempre me han gustado los retos. Prefiero vestir a una mujer con un cuerpo más complicado que a una divina a la que todo le siente bien».

Ahora tiene un reto complicado. Y Montesinos de nuevo está de moda.