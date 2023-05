Obvio: usar el erario para hacer electoralismo no es legal. Para aclarar cada caso están las juntas electorales. Eso no quiere decir que no se haga.

Mejor no pormenorizar porque el recurso ilícito es pródigamente usado por el poder, lo tenga quien lo tenga. En estas campañas de mayo la pelota está en el alero de PSOE, que gobierna desde Madrid. La oposición lo ha puesto negro sobre blanco. Sarcástica, la portavoz nacional de Cs dijo: «A Sánchez le falta prometer que el voto al PSOE desgrava». Ahora bien, ¿qué ocurre donde el PP gobierna? Lo mismo, aunque se niegue. Pues sí. La Moncloa se está pasando. López Miras también, con sus augurios de desgravaciones fiscales. Cada uno a su nivel aplican eso de «arrieros somos y en el camino nos encontraremos».