Alcaldesas, con un par

Beniel, Jumilla, Archena, Librilla, Alhama, Cartagena, Yecla, Caravaca, Bullas, Cehegín, Moratalla, Calasparra, Alcantarilla, Totana, Águilas…, o lo que es lo mismo: Teresa, Mari Carmen, Patricia, Mariola, María, Noelia, Mercedes, Maria José, María Dolores, Maravillas, Lara, Leo, Remedios, Victoria…, pueden ser con muchas posibilidades las próximas alcaldesas de sus respectivos municipios. Incluso en algunos de estos municipios las únicas candidatas con posibilidades también tienen nombre de mujer. Y es que, en una región donde aún domina el patriarcado, hay que tener los ovarios suficientes para introducirse en una selva, la política, donde sobra testosterona y chulería.

Por desgracia el algodón no engaña, y curiosamente resulta paradójico que entre las cuatro grandes capitales de la Región; Murcia, Cartagena, Lorca y Molina, de los nueve candidatos con verdaderas probabilidades de ostentar el bastón de mando, solo hay una mujer, la candidata popular Noelia Arroyo, y tampoco es la gran favorita según las encuestas, lo que significa que el 50% de la población regional otorgará el bastón de mando a un alcalde.

Pero sí sorprende que este año (los socialistas hace cuatro años presentaron candidatas a los municipios de Cartagena y Molina) los candidatos a las grandes capitales sean hombres. Igual de difícil tiene una mujer presidir San Esteban, ya que los candidatos con posibilidades de dirigir el ejecutivo todos tienen nombre masculino.

La misoginia sigue estando en el ambiente de algunos partidos políticos y asociaciones, incluidas algunas organizaciones sindicales, un reflejo transparente y claro de la realidad murciana, solo hace falta ver algunas fotografías para comprobar que el papel de la mujer, tanto en el ámbito público como privado, sigue siendo entre marginal y residual.

¿Cuándo ha dirigido una mujer alguna de las organizaciones sindicales más fuertes de la Región?, ¿Cuántas mujeres altos cargos, si excluimos tránsfugas, hay en el gobierno regional?, ¿Cuántos miembros del Consejo Económico y Social tienen nombre de mujer?, ¿Cuántas mujeres aparecen en las fotos cuando se reúnen el tejido empresarial (empresarios) o la comunidad agrícola?, ¿Podría decirme alguno de ustedes que está leyendo este artículo el nombre de alguna mujer que forme parte del núcleo duro del partido popular murciano?

Por eso es importante que, por ejemplo, las bases de los socialistas murcianos hayan designado a diecinueve mujeres para optar a la alcaldía de los cuarenta y cinco municipios, lo que si bien representa el 42% del total, lo verdaderamente importante, es su apuesta por normalizar una igualdad que realmente aún no existe en nuestra región, y si no que se lo pregunten a la alcaldesa de Archena, que no solo fue ninguneada, sino traicionada por sus propios compañeros. La pregunta es: ¿Si Patricia se hubiese llamado Patricio se habría comportado el núcleo duro popular de igual manera con él que con ella?.

Muchas mujeres valientes que han dado el paso para presentarse como candidatas han sufrido en sus propias carnes el insulto y el desprecio de sus adversarios políticos, por el simple hecho de ser mujer, y su paso al frente no las ha hecho más imprudentes, vulnerables o temerarias, sino más libres, más iguales, más fuertes.