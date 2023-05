No a la ampliación del estadio de fútbol

Con todo el boato del mundo presentó el alcalde, José Antonio Serrano, su Ciudad Deportiva en la zona norte. Y lo hizo en dos ocasiones sin que hasta el momento se sepa algo, más allá de promesas, de este proyecto que dista mucho de que pueda ser una realidad a corto plazo. Y no porque no sea necesario para un municipio que carece de instalaciones acordes con ser el séptimo del país y que cuenta con complejos antiguos y, en ocasiones, mal gestionados.

La primera vez que habló Serrano de la Ciudad Deportiva fue en la campaña de las pasadas elecciones municipales. Concretamente el 22 de mayo de 2019, cuando la presentó como una de sus obras estrella. No estuvo solo en ese acto. Estuvo arropado por el diputado nacional Juan Luis Soto, que tampoco parece acordarse de esa iniciativa que apoyó.

En esa ocasión, el actual alcalde y candidato socialista de nuevo para el bastón de mando de la Glorieta, dedicó al proyecto palabras grandilocuentes. «Haremos de Murcia un referente del deporte construyendo una ciudad deportiva», llegó a afirmar, una expresión muy recurrente cada vez que un político se inventa una obra faraónica. Siempre harán de la capital de la Región un referente y siempre será pionera, quedando en agua de borrajas las buenas intenciones y no posicionándose Murcia, al cabo del tiempo, en los primeros puestos de nada que signifique innovación y progreso.

Hasta tendría albergue juvenil y residencia para deportistas, todo un lujo para Murcia, que no puede acoger competiciones deportivas de ligas de ciertas disciplinas por no disponer de las instalaciones necesarias a diferencia de otros municipios de la Región mucho más pequeños, e incluso algunos que están fuera de las fronteras regionales.

Una vez que llegó la moción de censura y Serrano cogió el bastón de mando, volvió a prometer la Ciudad Deportiva. Esta vez fue en diciembre del 2021 acompañado por el secretario de Estado de Deportes, José Manuel Franco Pardo, que al igual que el diputado Soto no ha vuelto a decir ‘esta boca es mía’ sobre el citado anuncio. Hasta tendría salas para congresos e «instalaciones de primer nivel».

Ahora parece que esa idea ya se ha abandonado y el proyecto deportivo más importante de Murcia es dotar al estadio Nueva Condomina, rebautizado como Enrique Roca (no se entiende cómo el Ayuntamiento ha permitido el cambio de nombre a un complejo de su propiedad), de gradas más grandes. El objetivo es postularse a ser sede del Mundial de Fútbol, una operación que necesita de 70 millones, según la última cifra aportada.

Un disparate de presupuesto si se tienen en cuenta las necesidades de Murcia y el nivel de endeudamiento que tienen tanto el Ayuntamiento de Murcia como la Comunidad Autónoma. En el caso de las arcas municipales, el remanente de tesorería negativo pasa ya de los 30 millones. Esta circunstancia no parece importarle al actual concejal de Deportes, Pedro García Rex, que se presenta como candidato a las elecciones municipales por Cs, y que parece que quiera hacer campaña electoral basándose en ese proyecto faraónico que, aunque atraería turismo y situaría a Murcia en el contexto nacional futbolístico, no serviría para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Esos 70 millones se podrían emplear en mejorar las instalaciones deportivas municipales, algunas de las cuales están en condiciones deplorables (por ejemplo, el Palacio de los Deportes no tiene climatización y cae la lluvia dentro cuando hay tormenta), en fomentar el deporte salud y los sistemas de acceso a las actividades que se ofrecen desde la Concejalía, en mejoras en el transporte público e incluso en la construcción del tranvía a la zona sur.

Ideas no faltan para invertir esa millonada (el doble de lo que el Ayuntamiento lleva en sus presupuestos de inversión). Si los que gobiernan ahora el Ayuntamiento no las tienen pueden echar un ojo a los Presupuestos Participativos en los que los ciudadanos aportaron su visión del municipio para hacer mejoras y que están prácticamente paralizados. Lo último que necesita esta ciudad es más asientos en Nueva Condomina. No, ese proyecto no es necesario, aunque viendo que Murcia no pinta nada en el ámbito futbolístico, raro será que la elijan como sede. Por nadie pase.