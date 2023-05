El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas. Esta celebración que se proclamó en el año 2018, conmemora la fecha de nacimiento de Maryam Mirzakhani, matemática iraní, profesora de geometría y sistemas dinámicos y primera mujer en recibir la Medalla Fields en el año 2014. Esta distinción se concede desde el año 1936 a los descubrimientos sobresalientes en matemáticas.

En el año 2022, la Unión Matemática Internacional, que es la encargada de otorgar esta distinción, premió a la matemática ucraniana Maryna Sergiivna Viazovska.

Estas dos mujeres tuvieron más oportunidades para desarrollarse en el campo de esta disciplina que todas aquellas que las precedieron, y a pesar de esto, sus nombres son desconocidos para el gran público y, sobre todo, para las estudiantes que podrían tener en ellas un referente en el que inspirarse.

Antes que Maryan y Maryna, hubo mujeres que formularon tratados e impartían esta disciplina, como Teano de Crotona en el siglo IV a. C e Hipatia de Alejandría, en el siglo V a. C., o Maria Agnesi, Émilie du Châtelet o Sophie Germain, durante la Ilustración, Ada Lovelace, la matemática hija del poeta Lord Byron o la brillante y ninguneada Mileva Maric, esposa de Albert Einstein. Todos estos referentes femeninos no aparecen en los libros de texto.

La figura de Maryam Mirzakhani, como el de todas las mujeres matemáticas que la precedieron, no es muy conocida para el gran público. Nacida en Teherán, en 1977, su poderosa imaginación la llevó a querer ser escritora, pero en el instituto descubrió su interés por la resolución de problemas matemáticos, destacando por su creatividad y capacidad de razonamiento, por lo que decidió iniciar sus estudios de matemáticas. Estudió en la NODET (Organización Nacional para el Desarrollo de Talentos Excepcionales) en Farzanegan, Teherán, y participó, siendo una adolescente, en las Olimpiadas Matemáticas de 1994 y 1995, en las que consiguió la medalla de oro. Mirzakhani se doctoró en matemáticas en la Universidad de Harvard en 2004, y en 2008 se convirtió en profesora en la Universidad de Stanford. En 2014 fue galardonada con la Medalla Fields por sus estudios sobre el movimiento de una bola sobre una mesa de billar. Tres años después, el 14 de julio de 2017, murió de un cáncer de mama.

La necesidad de referentes femeninos en todas las materias educativas, también en las matemáticas, es fundamental para las jóvenes estudiantes. Como ya hemos comentado en otros artículos, las carreras relacionadas con las tecnologías, como Física, Ingeniería Informática o Telecomunicaciones, tienen cada vez menos demanda entre las mujeres.

La matemática Anabel Forte señalaba en una entrevista reciente que esto es particularmente llamativo en el caso de la Ingeniería Informática, en la que el porcentaje de mujeres que escogen esta disciplina ha descendido desde un 30% en los años 80, al 13% actual. A principios del siglo XXI la matrícula en la carrera de Matemáticas era más igualitaria o incluso tenía mayoría femenina. Sin embargo, el porcentaje de mujeres matriculadas en grados de Matemáticas ha ido descendiendo. Para Forte, directora de la cátedra de Brecha Digital de Género en la Universitat de València y presidenta de la Sociedad Española de Bioestadística, este descenso del número de mujeres en las facultades de matemáticas y otras carreras tecnológicas tiene cierta relación con varios factores. De un lado, ha aumentado la demanda de profesionales de esta materia en campos diferentes a la enseñanza, que era su principal salida. Desde que a partir del año 2000 se considerara a las matemáticas como una de las ciencias del futuro, ha aumentado la demanda de profesionales en ámbitos como la banca y otros puestos. Esto se ha traducido en que cada vez más chicos optan por estudiar esta materia.

Por otro lado, las estudiantes se consideran menos capacitadas que sus compañeros para estudiar carreras tecnológicas, decantándose más hacia aquellas materias relacionadas con los cuidados.

El 31 de julio de 2018 en Río de Janeiro, el Comité de Mujeres de la Sociedad Matemática Iraní presentó a los participantes de la Reunión Mundial de Mujeres en Matemáticas, una propuesta para que el 12 de mayo, fecha del nacimiento de Maryan Mirzakhani se reconociera como Día Internacional de las Mujeres Matemáticas, y de este modo su figura y sus logros sirvieran de inspiración para otras estudiantes.

Porque tal y como dijo la profesora Frances Kirwan, miembro del comité responsable de escoger a los premiados al otorgarle la Medalla Fields: «espero que este premio inspire a muchas más chicas y jóvenes, …, a creer en sus propias habilidades y a fijarse como objetivo ser las premiadas del futuro».