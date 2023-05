Patriotismo de pulserita.

Pedro Sánchez está vendiendo la patria a cachos por su dependencia del independentismo, hasta tal punto que en Cataluña, en algunas cuestiones, no reconocen la autoridad del Estado, y el presidente del Gobierno se queda tan pancho. Ya.

¿Qué diríamos si Pere Aragonés no permitiera la presencia en un acto público de la Generalidad a un representante del Ejecutivo nacional que expresara su deseo de participar en él? Sedición, rebelión, golpe de Estado, aplicación del 155.

Pues bien, esto es lo que ha hecho la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al poner a una portera de discoteca en la zona de acceso al escenario donde se celebraba la conmemoración del Dos de Mayo con objeto de impedir que estuviera presente en la fiesta el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, una personalidad de mayor rango en el Gobierno que la ministra a que ella había invitado nominalmente. Sin embargo, no se pusieron pegas para que subiera Núñez Feijóo, que representa a un partido de la oposición en España, sin vitola institucional.

¿En qué se diferencia el Gobierno independentista de Cataluña del Gobierno españolista de Madrid? En nada, en cuanto al trato desconsiderado a la representación institucional del Estado y a la identificación de Gobierno y partido como una misma cosa, que es lo propio de los regímenes comunistas. Ayuso, de tanto estudiar comunismo para refutarlo ha acabado por plagiarlo.

La cosa no acaba ahí, pues lo de ayer fue sólo una expresión gráfica de una rebelión territorial que se desarrolla en paralelo a la crítica al independentismo por causas idénticas a la práctica propia. Y no sólo en Madrid: también en la Región de Murcia. Cada vez que el Congreso de los Diputados aprueba una nueva ley, a Ayuso, López Miras o a alguno de sus consejeros les falta tiempo para declarar que van a ingeniar todo tipo de artimañas para no aplicarla en su respectiva Comunidad. La última ocasión, la Ley de Vivienda. Con Gobiernos tan españolazos como estos no nos harían falta independentistas.

Patriotismo de pulserita.