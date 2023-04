Desde joven me ha gustado caminar por la montaña, ya sea solo o en compañía. No sé cuántos senderos habré recorrido por los Pirineos, Picos de Europa, Gredos, las Sierras Béticas y, últimamente, los montes del Sureste peninsular. Todos esos caminos tienen algo en común: están señalados por hitos, agrupaciones de piedras que personas anónimas han ido colocando para guiar a otros caminantes a los que nunca verán. Ese gesto de generosidad siempre me ha conmovido.