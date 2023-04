Calor y barómetros

Lo que se dice. Frases de la semana en esta Región: «Qué calor» y sus variaciones: «Jodío’ calor que hace», «si esto es ahora qué va a pasar en agosto», «he pasado de dormir con una manta a dormir destapá’», etcétera.

Barómetro. Qué bonito el Cemop de primavera. El PP ha florecido como los rosales que tengo en mi terraza. Pudiera ser que ni siquiera necesite a Vox para formar gobierno. Y hablando de los de Abascal, qué barbaridad lo de Pascual Salvador, ponerlo en el número siete de la lista para las próximas elecciones. Él, que ha sido presidente del partido, candidato de cabeza en las últimas regionales y el único al que no han tenido que echar del partido y, por lo tanto, del grupo de Vox en la Asamblea Regional, ya que se ha mantenido siempre fiel a los dictados de sus jefes en Madrid y disciplinado como un legionario. Y ahora lo ponen en séptimo lugar, que puede ser que salga, o que salga de retruque, o que no salga. No hay derecho, oiga, a esta falta de reconocimiento a los valores de un gran militante. (Fue alumno mío).

A pesar de que te fastidie. Dos chicos jóvenes están en un parque, charlando, y a la vez miran los móviles: «Esto que has puesto de la Pepi esta mañana en Instagram no me lo creo, tío». El otro se ríe y dice: «Pues créetelo, que es verdad, aunque te siente como un tiro».

Hay otros mundos y están en este. A la hora de ir a votar el día 28, acuérdense de que hay otros partidos además de esos que ocupan los espacios electorales en todas partes. En nuestra Región se presenta el Partido Animalista Con el Medio Ambiente, PACMA, que buena falta nos hace que entre en el Parlamento. Otros son: Valores, el Partido Comunista de los Pueblos de España, PCPE, que me acuerdo yo que ya estaba presente cuando las primeras convocatorias de elecciones. También deben contar ustedes con Murcia Libre, ML, y con Tercera Edad en Acción, entre otros.

La otra. Tres señoras están a las diez y media de la mañana sentadas en una terraza desayunando. Llega una cuarta, un poco agitada, y dice mientras se sienta: «Perdonad que llegue tarde, es que me he encontrado con la pesada de mi cuñada que se ha puesto a contarme penas. Y, claro, no la podía dejar con la palabra en la boca». Y bajando la voz dice: «Es que mi cuñado se ha echado una querindonga, y parece que se quiere divorciar e irse con ella» (la palabra «querindonga» ya apenas se oye).

No se lo pierdan. ¿Van a ir ustedes a las fiestas de Caravaca? Si no las conocen, sepan que Los Caballos del Vino es algo que uno debe ver al menos una vez en la vida. Es un espectáculo único, de una fuerza y de una plasticidad impresionante. Una belleza.

«Por ahí». Un hombre a otro, en la puerta de un bar: «Parece ser que Juan Carlos I tiene una hija por ahí, en la nobleza».

Televisión. En cuanto a series, de momento nada nuevo. Sigo viendo Babylon Berlin -estoy ya en la tercera temporada-. Por otro lado, he de decir que me estoy aficionando a YouTube. Les parecerá a ustedes un poco raro, pero la verdad es que no era yo mucho de YouTube y ahora lo he descubierto y estoy que flipo. De pronto me acuerdo de una canción de los años cincuenta y allí está en doce versiones. Si quieres saber algo, sobre lo que sea de cine, música, tutoriales, etc., no tienes más que buscarlo y hay más información de la que necesitas. Es un Google, pero en imágenes. En lo que todavía no he entrado es en los ‘youtubers’ y en los ‘influencers’, pero quién sabe lo que me reserva el futuro.

A ver. Otra frase muy escuchada esta semana: «A ver si llueve, joder».