¿Qué está pasando? ¿Se están cumpliendo los clásicos proverbios sobre que el asunto de la jodienda no tiene enmienda, o aquel que dice que menos la muerte y la jodienda todo tiene enmienda? Pero eso no es lo malo. Lo malo es cuando se actúa a la fuerza o con ausencia de consentimiento de una de las partes. El Tribunal Supremo le acaba de decir a la ministra Montero que ella no es la inventora del consentimiento. Cualquier contacto sexual no consentido ya era merecedor de castigo, antes de entrar en vigor la ley de garantía integral de la libertad sexual, gracias a la cual ya 48 de las 50 Audiencias Provinciales de este país han rebajado penas a cerca de 1.000 agresores sexuales. Pero ahí sigue de ministra, atacando sin cesar.

Su última ocurrencia ha sido decir que la reforma de dicha ley impulsada por el PSOE condena a las mujeres. En fin, la culpa es de los jueces, que su machismo (más del 60 % ya son mujeres en la carrera judicial) hace que apliquen de manera errónea esa ley. No digo yo que el repunte de agresiones sexuales sea debido a la mala redacción de esa ley en el punto de las violaciones. Pero lo que sí es verdad es que no sólo se han rebajado penas y han salido delincuentes sexuales a la calle por la misma, sino que también últimamente no paran de salir noticias en relación con los acosos o agresiones sexuales. Solamente en lo que concierne a nuestra Región resulta que un murciano ha sido condenado a 15 meses de prisión por abuso sexual de una mujer que se encontraba disminuida al parecer por el alcohol de sus facultades de decisión en Gran Hermano. Espero que la cadena que lo consistió sea condenada también a indemnizar a esa concursante, pues retrasmitió la fiesta en cuestión la noche del 4 de noviembre de 2017 en Guadalix de la Sierra, sin que hiciera nada para evitarlo. Un docente ha sido detenido en Lorca por hacer comentarios obscenos a sus alumnas en un centro educativo de Lorca. Al parecer la Consejería de Educación ya lo había suspendido antes durante seis meses de empleo por algo parecido. En Totana fue detenido también otro profesor por presuntos abusos sexuales a alumnas. En libertad ambos y con una presunción de inocencia que les ampara. Si la Justicia en España es lenta también es seguro que llega. Pero no solo es nuestra Región la afectada por este brote, pues un afamado tenor madrileño fue acusado de abusar por su condición de divo de sus compañeras de trabajo. Y, en Cataluña, además de lo de Alves, resulta que, mientras que el ‘estafador del amor’, -que haciéndose pasar por cirujano, abogado o inversor de bolsa (un crack este tío) se ligó a veinte mujeres para sacarles dinero y comprarse coches de lujo, vivir en hoteles de cinco estrellas y pagarse prostitutas-, cobra una ayuda de 664 euros mensuales de la Generalitat desde el 2021.Y, mientras tanto, el 75 % de las mujeres jóvenes de este país han sufrido acoso en la calle. Pero tampoco es solo en España, sino que es internacional esta jodienda. Un conocido actor francés acaba de ser denunciado por estas prácticas. Y, unas exalumnas de la prestigiosa Universidad de Coímbra han denunciado el presunto asedio por parte de un afamado sociólogo. De ahí que una Fundación de Mujeres imparta ‘Stand Up’ (monólogo o comedia en vivo), un taller gratuito para enseñar con gestos sencillos la forma de ayudar a las víctimas y frenar a los agresores. Utilizan la metodología de las cinco ‘D’: distraer para separar al acosador de la acosada; delegar pidiendo ayuda a otras personas que se encuentren en ese lugar; documentar, sacando fotos o grabando la escena; dirigir, que consiste en interpelar al acosador para que pare; y dar asistencia a la mujer una vez pasado este trago para que sea atendida medicamente en su caso y denuncie por supuesto lo vivido. La solución pasa por no sacar leyes erróneas, y por una educación desde la infancia. Y la enmienda será más fácil.