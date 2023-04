Un error sin padre

El PP sacó a Fulgencio Perona de la lista municipal de Murcia que envió a la Junta Electoral y que ésta remitió al BORM para su publicación. No hay error en el ‘periódico oficial del Gobierno’ que dirige el exalcalde lorquino Francisco Jódar. «El BORM no puede alterar nada del texto que reciba debidamente autorizado para su publicación, y lo que se ha hecho es publicar exactamente lo que ha remitido la Junta Electoral de Zona», me comunica Jódar en un mensaje. Por tanto, el ‘error’ era imputable al PP, no al órgano oficial que reproducía la lista.

Así lo interpretaba yo ayer en un artículo que pretendía ironizar sobre la sorprendente circunstancia de que la candidatura electoral del PP que fue trasladada a la prensa no coincidiera con la que publicaba el Boletín Oficial de la Región. El tiket de Ballesta excluía el nombre de Perona, y a partir de su ubicación anunciada en el número seis, corría la lista. El último puesto era suplido por una de las personas que aparecían como suplentes, curiosamente,en contra de lo que deduje, no la primera de ellas, sino la tercera, lo que suponía que se había producido una manipulacion expresa, es decir, una corrección consciente de la lista. Ironicé sobre que se tratara de un error del BORM, que es lo que sin ironía alegan ahora en el PP, a pesar de que el director de la publicación asegura que, como no podía ser de otra manera, él se limita a reproducir lo que le remite la Junta Electoral, que a su vez envía para su publicación en el BORM lo que le ha trasladado el PP. Es legítimo considerar esta confusión como un efecto de que la Audiencia Provincial de Murcia decidiera el pasado marzo reabrir la causa que investigó la aprobación de las órdenes de veda de caza de las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 sin que fueran sometidas a evaluación de impacto ambiental para conocer qué impactos tendría sobre los espacios protegidos, revocando un archivo anterior de la denuncia de organizaciones ecologistas por presunta prevaricación en la que Perona, actual director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, está incluido junto a Francisco Marín, director general de Medio Ambiente, así como el consejero de Agricultura Antonio Luengo y el ya exconsejero Francisco Celdrán. Cabe suponer que, en el último instante, en el PP surgió la inquietud de que el candidato número seis al ayuntamiento de Murcia pudiera ser imputado y enviaran una ‘lista B’ a la Junta Electoral, que es la que reprodujo el BORM. Es lo que Jódar asegura que hizo en cumplimiento estricto de su responsabilidad, añadiendo además que ésta no se deriva de un cargo político sino de un puesto de trabajo funcionarial de Jefe de Servicio cuyos emolumentos, precisa en réplica a mi afirmación de ayer, son inferiores a los del presidente de la Comunidad.