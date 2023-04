La cultura, pilar fundamental en el Programa de Gobierno de Pepe Vélez

No me voy a cansar nunca de repetir el desastre de Región que nos ha dejado el Partido Popular. Y no me voy a cansar de hacerlo porque es una realidad y una gran injusticia para el millón y medio de habitantes que vivimos en la Región de Murcia. Y ahora más que nunca, todos y todas tenemos que ser conscientes de esta realidad y, lo más importante, de que podemos cambiarla el próximo 28 de mayo para poder aprovechar en enorme potencial que tiene esta Región en recursos y talento.

Tras 28 años de gobiernos del PP en la Región, han dejado una comunidad que está a la cola de todos los indicadores de progreso y calidad de vida, y creo que todos estamos de acuerdo en que las personas que vivimos en esta tierra no nos merecemos estar en esta situación. No nos merecemos tener un gobierno y un presidente regional que no asume sus responsabilidades, que, frente a los innumerables problemas que tiene esta Región, se dedica a tirar balones fuera porque es incapaz de resolverlos, pero es que ni siquiera lo intenta. Con este panorama, la única alternativa para dar un giro de 180 grados a esta Región, es el PSOE de la Región de Murcia, liderado por Pepe Vélez. Para ello, el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad Autónoma y otros miembros del partido llevamos meses reuniéndonos con todos los colectivos y agentes sociales de la Región para escucharlos y recoger sus necesidades y propuestas. Fruto de esas reuniones, hemos elaborado un documento que hemos llamado ‘Compromiso Social’ y que es el Programa de Gobierno que pondrá en marcha Pepe Vélez como presidente de la Región de Murcia a partir del 28 de mayo.

Uno de los ejes principales de este documento es la cultura. Desde el PSOE defendemos la cultura como un pilar fundamental de una sociedad democrática, necesaria para la libertad de la ciudadanía y la igualdad de oportunidades, así como una herramienta inclusiva para el motor económico y el desarrollo de nuestra Región, porque la apuesta por la cultura y el conocimiento es una fuente para generar empleo y oportunidades.

Sin embargo, la cultura es uno de los sectores más olvidados y menospreciado por el Gobierno de López Miras. Prueba de ello es que presupuestos regionales destinados a Cultura y Patrimonio son ridículos, solo destinan un 1% irrisorio del total de las cuentas a este sector, y eso significa decir no al desarrollo cultural. También quiero recordar que el Grupo Parlamentario Socialista pidió a través de una moción en la Asamblea que se hiciese un plan estratégico de Cultura y Patrimonio Regional y el PP votó en contra. El mejor ejemplo de lo poco que le gusta a López Miras la cultura es que esta legislatura ha cambiado tres veces de consejero.

Y, por si fuera poco, López Miras no tiene palabra ninguna. No cumple ni las leyes que se aprueban en la Región, ni siquiera ha creado el Consejo Asesor de Mecenazgo, contemplado en la ley aprobada recientemente en la Asamblea, además de incumplir su compromiso de subir el PIB regional en cultura al 4%. Pero no nos sorprende en absoluto, porque siempre que se acercan unas elecciones, el PP promete lo mismo y luego nunca lo cumple. El sector de la cultura está cansado de promesas incumplidas y es consciente de que el abandono y el desprecio del PP hacia la cultura no es casual. Es una cuestión de falta de compromiso porque el PP y López Miras no creen en la cultura, lo han demostrado con creces durante todos estos años. No les interesa apostar por una sociedad culta y libre de pensamiento.

Por todo esto, lo primero que haremos en el PSOE desde el Gobierno regional a partir de mayo, con Pepe Vélez como presidente, será aumentar el presupuesto destinado a cultura de forma paulatina a lo largo de la legislatura, hasta alcanzar el 1,5% de las cuentas regionales, además de crear un Plan Estratégico de la Cultura en la Región de Murcia que marque la planificación requerida por la gestión cultural y empresarial actual, convirtiendo a la cultura en un importante motor de desarrollo económico y fuente de riqueza como generadora de empleo y respuesta social. También aprobaremos la Ley de la Cultura de la Región de Murcia, como aval para la industria cultural y las asociaciones culturales, creando así un marco de seguridad y mejora de las condiciones para el sector y sus profesionales.

Estos compromisos están contemplados en nuestro Programa de Gobierno, tras escuchar las necesidades del sector, porque la Región de Murcia necesita un gobierno que se tome en serio la cultura para garantizar el progreso de nuestra tierra, y esto solo va a ser posible a partir de mayo, si todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren un cambio en esta Región apuestan por Pepe Vélez como presidente de la Comunidad Autónoma.