Movilidad, Ayuntamiento de Murcia, fiestas: nada nuevo

Todavía resuenan los últimos ‘pitos’ del Entierro de la Sardina y todos los gestores que han intervenido en estas dos semanas y pico de conmemoraciones han hecho sus balances respectivos.

Cómo no, el alcalde de Murcia ha hecho lo propio en notas institucionales y en los medios, lógico. Y de esas declaraciones no puedo sino estar en contra de lo que en ellas se afirma.

Nada que objetar si para el Bando de la Huerta el Ayuntamiento anuncia que «continuamos demostrando que este equipo de Gobierno trabaja intensamente para mejorar la movilidad de nuestro municipio y, por ello, en nuestra gran jornada festiva, los murcianos no tendrán que pagar nada por utilizar el transporte público municipal ni por aparcar en las cerca de 1.000 plazas disponibles de aparcamientos disuasorios». Efectivamente, nada que objetar si obviamos:

1. Que los últimos servicios del transporte público municipal eran los de un día habitual.

transporte público municipal eran los de un día habitual. 2. Que el servicio desde las pedanías fue escaso en algunas líneas ante la demanda habida (un aumento del 42% más que en 2022) y ello obligó a dejar en tierra a muchos viajeros.

fue escaso en algunas líneas ante la demanda habida (un aumento del 42% más que en 2022) y ello obligó a dejar en tierra a muchos viajeros. 3. Que las pedanías del Campo de Murcia y Barqueros siguen sin existir, cuando se podría, al menos, copiar al Ayuntamiento de Los Alcázares y anunciar una serie de autobuses, previa inscripción, o unos servicios bajo demanda. Nada.

Aparte está lo de la gratuidad, en la que tengo mis reparos, pues ahora mismo el precio del viaje (con bono), gracias a los esfuerzos del Gobierno de España y del Ayuntamiento, está en 0,46 euros frente a los 1,15 euros habituales. Para el usuario no es un gran desembolso y con su aportación se podría haber mejorado el servicio prestado para aumentar las frecuencias, poner más expediciones hasta medianoche o extender el operativo al día del Entierro.

Inclusive Movibus, siendo un día laborable en los municipios cercanos, modificó sus servicios ante la potencial demanda. Renfe no se quedó atrás y puso más conexiones hasta casi medianoche. Pero llega el Entierro de la Sardina, día imposible para circular o aparcar en la ciudad y parece que no es merecedor de unos servicios de movilidad acorde a la demanda, ¿O no?

El mismo Ayuntamiento lo afirma al decir que al Bando asistieron 800.000 personas y 1.200.000 al Entierro. Si para el Bando se movilizó todo, sería lógico pensar que, no siendo una incógnita el poder de atracción de visitantes al ser el dia siguiente domingo, la oferta de servicios estaría a la par de lo esperado. Pues no.

Me hubiese gustado sobremanera poder mirar por un agujero los momentos donde se disponía la oferta municipal para ese día: aparcamientos disuasorios disponibles, servicio extraordinario del Tranvía, y en cuanto a los autobuses de pedanías … Nadie se dio cuenta de que la falta de oferta a quienes lo tenían más difícil para acceder a la ciudad no se estaba tratando: nadie sabía que los sábados el servicio se reduce en todas las líneas; nadie advirtió que los sábados existen líneas que no circulan; nadie propuso atrasar, al menos, los últimos servicios. Nada.

Movibus, léase Comunidad Autónoma, copió al Ayuntamiento capitalino y no desplegó un servicio acorde a la celebración murciana. Al menos Renfe dispuso de servicios hasta las 01.30 para Lorca y hasta las 02.00 para Orihuela.

Y el problema no es solo de estos dos días, pues desde el Viernes de Dolores hasta el día del Entierro, la ciudad se transforma totalmente por multitud de actos para los que al Ayuntamiento no parece prestar la atención necesaria en materia de movilidad no haciendo nada por cambiar los servicios habituales.

Y si se habla de las cabeceras de las líneas en estos días pasados, tampoco es para tirar cohetes ante el caos de no saber dónde paran en concreto y tener que ir apresurados al llegar el bus, y de que no paren donde tienen la parada establecida.

Por no hablar de que no se indica desde cuándo se aplican (salvo en el día del Bando) los cambios, pues el saber si un autobús te deja en el barrio del Carmen o te lleva a la Circular es importante. ¿Tan difícil es?

Tampoco es baladí el saber cuándo sale el último autobús. Nadie responde a si es a la hora marcada en su cabecera habitual o a la de paso por esa improvisada terminal. Volvemos a lo de ¿tan difícil es?

Da gusto ver cómo otras ciudades (Málaga, Zaragoza o Valencia) cuando llegan sus días festivos, movilizan sus recursos en materia de movilidad para que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos y la ciudad no se vea colapsada por vehículos y contaminadas por ellos. ¿Qué tienen esas ciudades que no tengamos nosotros?

Lo de siempre, gobierne quien gobierne, en materia de movilidad, Ciudad de Murcia 1- Pedanías de Murcia 0.