Con López Miras pagamos menos impuestos

Más de un tercio de ciudadanos de la Región se beneficiarán en la declaración de la renta de las bajadas de impuestos del presidente Fernando López Miras. Hacer la renta en nuestra Región será más llevadero para miles de familias en nuestra tierra gracias a las políticas de moderación fiscal del PP, a medidas, ayudas y deducciones que nos han convertido en la comunidad autónoma en la que menos impuestos se pagan de toda España.

Es de justicia que los ciudadanos sean los que decidan libremente cuándo, dónde, cómo y en qué gastar su dinero, ese que han ganado con tanto esfuerzo y trabajo. Desde el Partido Popular siempre hemos creído que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, lo que además reactiva la economía, incentiva el consumo y atrae inversión.

Frente a la voracidad fiscal de aquellos que ahogan a impuestos a los ciudadanos, sin control, con excesos, disparando el gasto y despilfarrando el dinero público, en el Partido Popular apostamos por la moderación fiscal, la racionalización del gasto y la optimización de los recursos. No se trata de gastar más, sino de invertir mejor. No se trate de recaudar más, sino de optimizar los recursos y gestionar mejor.

El uso del dinero público es materia muy seria, pero el problema es que quienes gobiernan en España, PSOE y Podemos, no parecen opinar lo mismo: para ellos el dinero público no es de nadie. Abaratan los delitos de malversación y tratan de tapar a aquellos que han estafado y defraudado millones de euros que eran de todos los ciudadanos, como en el caso de los ERE de Andalucía o el caso Azud de la Comunidad valenciana. Pero qué importa «millón arriba, millón abajo» (Ministra del PSOE de Hacienda, Montero dixit), cuando la izquierda desprecia el valor del dinero público y lo que ello representa. Para ellos lo que no cuesta no se valora.

El Partido Popular es consciente de la subida de precios que están soportando las familias y de la presión fiscal que están sufriendo los españoles. Por eso, en la Región de Murcia el Gobierno del presidente López Miras está aliviando esta carga bajando impuestos.

La audaz política de moderación fiscal del Gobierno de López Miras nos ha convertido en la comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan. Hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, con el que los ciudadanos de la Región se han ahorrado ya más de 1.500 millones de euros; hemos bajado el tramo autonómico de la renta y aplicamos hasta 15 deducciones por nacimiento, hijo a cargo, adopción, material escolar, guardería, familias numerosas, personas con discapacidad, alquiler, vivienda habitual o inversión en energía renovables.

Casi 24.000 madres trabajadoras se beneficiarán de las nuevas deducciones fiscales anunciadas por el Gobierno regional, que se suman a las ayudas por alquiler para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad. Además, a esas 15 deducciones y a una nueva bajada en el tramo autónomico se suma la deflactación del 4,1% en la tarifa del IRPF, que van a beneficiar a 330.000 contribuyentes de la Región, que se ahorrarán entre 8,5 y 10 millones de euros. Así, mientras el Gobierno de Sánchez saca beneficio de la subida general de los precios exprimiendo los ya de por sí castigados bolsillos de los ciudadanos, López Miras les ayuda amortiguando los efectos de la inflación en la declaración de la renta.

La Región de Murcia es el mejor ejemplo de que bajando impuestos se reactiva la economía. La bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones hasta el tercer grado de consanguinidad ha permitido movilizar durante su primer año de aplicación 117 millones de euros.

Frente a la voracidad fiscal de Pedro Sánchez, López Miras sigue ayudando a las familias de la Región con más bajadas de impuestos.