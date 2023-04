Fiestas y mentes jóvenes

Fiesta. Me gusta la fiesta del Bando de la Huerta. Es un día en el que se ve a la gente pasárselo bien sencillamente lanzándose a la calle, con o sin prendas de vestir típicas, a disfrutar del ambiente, a comer y a beber cerveza como si no hubiera un mañana. Y me gusta aún más porque es una fiesta para todos igual, que proporciona diversión con el dinero que puedas gastar, aunque sea poco. También es una fiesta generosa, en la que se invita a los amigos y conocidos a un trozo de salchicha o a una morcilla. Casi nadie come caviar o solomillo de ternera ese día. Y es verdad que el colesterol y los triglicéridos suben que se las pelan, pero qué bueno que está el tocinico a la plancha, oiga, y que el Señor me perdone.

Con otro atuendo. Una chica joven, con voz lastimera, a su madre, ambas vestidas de huertanas al completo, en el Parque de la Seda de Murcia ciudad, el martes por la mañana: «Mamá, yo me voy a ir a la casa a cambiarme. El refajo me pica y hace mucho calor. Y todas mis amigas van de hombre, con el chaleco y el fajín y unos vaqueros, o los zaragüelles. ¡Que yo me quiero cambiaaarrr!» «No, hija mía», responde la madre, «el año que viene te vistes como quieras, pero este te quedas como vas, que estás preciosa con el refajo de la abuela». La chica hace un puchero y se va muy cabreada.

A gran velocidad. Un hombre joven a otro, en una de las barracas, apoyado en un barril que han puesto como mesa: «Acho, tío, ya llevo once quintos» y lo mira con los ojos algo vidriosos. (Son las doce y media de la mañana).

Diferentes apreciaciones. Una mujer a otra, en una terraza de un bar, por la mañana, tomando tostadas con aguacate y atún y café con leche (no dirán ustedes que no me fijo en las cosas): «¿Has visto la foto del asesino del club de tiro, el que raptó a las dos chicas para que lo trajeran a Murcia? Me ha dado una pena verlo tan joven. Y parece un chico normal. Cómo estarán sus padres, oye». «Sí, lo he visto. Menudo hijo de puta», dice la segunda.

Cincuenta años no es nada. Quiero dar hoy aquí las gracias a aquellas personas que leen esto y a las que, como ha ocurrido esta semana, me han dicho cosas como: «Parece que te estoy viendo poniendo la oreja a lo que dice la gente en la mesa de al lado. Eres un peligro para la Humanidad». La verdad es que llevo escribiendo estos apuntes más de veinte años. Antes los recordaba de memoria, y ahora me los tengo que apuntar en el teléfono cuando los escucho porque, si no lo hago, después, a la hora de escribir, no los recuerdo. Y es que el tiempo pasa. El año que viene cumpliré cincuenta años escribiendo en los medios de comunicación. Cuando empecé tenía 7 años, más los 50 pasados, los 57 años que tengo ahora. Salen las cuentas. (Emoticono de la risa).

Libros. Comprar libros de viejo tiene su encanto. Cada domingo que puedo me acerco al mercadillo de enfrente del Almudí y busco en los cajones de madera. Somos muchos los que lo hacemos. Y, a veces, encuentras en esos libros las huellas de su anterior dueño. El domingo pasado compré un Paul Auster, un Murakami y un Alberto Moravia. El de este último autor no es un relato muy bueno, pero tiene la cosa de que estuvo prohibido en España hasta que se murió Franco. Su título es Yo y él, y se le notan mucho los años pasados. Pero, entre sus páginas, he encontrado varias cosas conmovedoras: la fecha escrita en la que lo leyó su anterior dueño, 1989; varias columnas de Manuel Vincent recortadas de un periódico y algún otro recuerdo. Siente uno que la vida pasa pero que los libros siguen ahí, esperándonos a los nuevos lectores.

Nuevas generaciones. Hay un hombre joven buscando libros en el puesto del mercadillo igual que yo. Toma uno en su mano. Es un ensayo sobre la obra de Antonio López que yo leí hace tiempo. «Es muy bueno», le digo, y él me responde: «Yo también», y me empieza a hablar del pintor manchego como si fuese un pariente suyo, tal es la cantidad de datos que almacena en su cabeza, de los que, por cierto, yo he olvidado la mitad. Las mentes jóvenes retienen mejor los datos que los que ya tenemos una edad. Y no me hace gracia.

Está un poco feo. Un hombre de alrededor de los treinta años a otro de parecida edad (van andando, haciendo ejercicio por la mota del río), ‘¿Y se han casado, tío? A mí me dijo que no se casaba ni atado de pies y manos’. El otro le responde: ‘Sí, pero es que el hijo va a hacer la comunión el mes que viene, y está feo estar allí de padres y sin casarse’.

Cine y series

Estoy viendo una serie que está bien. Por fin una que no va de crímenes e investigadores, de policías y jóvenes descarriadas, de trata de blancas y demás. Se llama Fleishman está en apuros, y la protagoniza Jesse Eisenberg, aquel de La Red Social. Me parece que les podría gustar. Y hay otra que también he comenzado a ver y que encuentro excepcional, pero no es nueva, así que probablemente ya la habrán visto si son aficionados, Babylon Berlin. La estoy disfrutando por todo, los actores, la fotografía, la ambientación, la pasada de dinero que debe haber costado. Es cine de verdad.