En una misma semana se han muerto Mary Quant y Fernando Sánchez Dragó y si tuviera que aquilatar el aporte a la Humanidad de ambos dos, es evidente que la inventora de la minifalda ganaría de calle, porque Sánchez Dragó últimamente militaba en las filas de los tarareadores de la sevillana que inmortalizó en la cultura popular la prenda de la inglesa: no me gusta que a los toros le pongas la minifalda. El caso es siempre criticar lo que haga la mujer, que a lo mejor no quiere ni ir a los toros. Sánchez Dragó también militaba en las filas de quienes clamando por la absoluta libertad no permiten el debate libre de ideas, siempre con alguna excusa, pero en el pasado nos decía en la sintonía de su programa Biblioteca Nacional que todo estaba en los libros.

Se ve que hablando de Samarkanda, Huckleberry Finn o Alicia en el país de las maravillas, como rezaba la canción, se evitan otros debates que son más actuales, como son el verdadero límite del consentimiento o las identidades de género, como queremos que nos llamen y, sobre todo, que quienes se pueden beneficiar de esos debates desde pequeños no accedan a ellos. Todo está en los libros, o todo lo que me conviene.

De lo que a uno no le conviene no habla, y a mí eso me parece bien. Evitar que otros hablen y accedan a ese conocimiento, por ejemplo, en el contexto de la escuela pública, por muy hijos tuyos que sean, o precisamente por eso, porque en realidad quieres tener la comida en paz, no me parece tan adecuado. Tampoco es beneficioso. A la larga, tus hijos se van a enterar de todo y al final, no hablando de ello, no vas a poder mediar en sus conclusiones.

Siempre es muy cómodo gritar sobre la cultura de la cancelación y lo mucho que se sufre con ella, sobre todo cuando se tiene una columna en el periódico, un programa de radio o televisión o, en suma, un altavoz. Resulta paradójico que quienes, como el propio Dragó y sus afines, adláteres, emuladores y epígonos se pintan como mártires con palma devorados por el león de la corrección política no hagan más que dar la tabarra con ese candado terrible, encarnando ellos mismos lo erróneo de la ola de censura que no nos asola, porque no dejan de dar el follón con la poca lipsis que no llega.

Mientras tanto recolectan clicks y una cierta fama de enfant terrible que oculta lo débil de su argumentación, pero el enseñar cacho provocativo siempre fue sicaliptico aunque no sea la carne la que se muestre. Creo que buscan el oído de quienes añoran aquellos tiempos pasados que podían decir lo que querían sin que nadie les chistara.

Ese tipo de personas suelen ser, como esos profetas del apocalipsis, hombres y generalmente heterosexuales a los que no les gusta que, a los toros, sus mujeres se pongan la minifalda, pero por más que escriben hay poco trapo que tape sus vergüenzas.