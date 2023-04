De Doñana al Campo de Cartagena

Al margen de muchas cosas que separan los casos de los regadíos ilegales o irregulares junto al Parque de Doñana y en el Campo de Cartagena, se hace imposible ignorar la existencia de bastantes paralelismos entre ambos. Grosso modo serían: la utilización de un recurso escaso, el agua, como mera palanca de enriquecimiento de unos cuantos; el empecinamiento en mantener sistemas de irrigación directamente perjudiciales para la sostenibilidad del planeta; y el taponamiento de oídos de la derecha, fundamentalmente pero también de otros sectores, ante las advertencias legales de instancias de gobierno superiores a la autonómica.

Componen esos paralelismos una trinidad que se aúna en la falta de respeto y la ignorancia deliberada de la crisis climática que ya es actual y posiblemente irreversible, a no ser que cambien radicalmente comportamientos ambientales que desprecian las señales evidentes de calentamiento global y, al tiempo, critican sin ambages las medidas correctoras que se proponen.

En lo que respecta a Doñana, sería un tanto miope achacar en exclusiva la responsabilidad total y última de lo que sucede ahora a los actuales gobernantes encabezados por el PP de Moreno Bonilla, apoyado por Vox. Algo tendrían que explicar también los socialistas que han gobernado durante 36 años en Andalucía sin haber sido capaces de establecer medidas protectoras constantes y vigentes para el entorno del Parque. Y eso, a pesar de que Felipe González lo elevó a la categoría de (su) icono medioambiental y de que gestores del Coto y ecologistas vienen clamando desde hace décadas por el establecimiento de sistemas de protección permanente.

Otro tanto se podría decir de la situación en el Campo de Cartagena. Bien es verdad que el PP murciano, creador y mantenedor del «Agua para Todos» y sus consecuencias, es el principal sostenedor político de la intensificación de la agricultura esquilmadora de esa comarca -y de otras-, así como del consecuente ecocidio del Mar Menor.

Allá, en la Andalucía Occidental, también han sido ignoradas las alarmas ambientales estentóreas que vienen saltando desde hace años, aunque las últimas -se pueden ver en las informaciones de las últimas semanas- son indudablemente las más graves y su ocurrencia solo achacable a los actuales gobernantes andaluces.

Otro tanto ocurre en el Sureste, donde el riesgo de pérdida inminente y para siempre del ecosistema marmenorense no ha sido suficiente para acabar de raíz con determinadas prácticas, en especial las miles de hectáreas de regadío ilegal aún activas y el uso abusivo de abonos químicos.

No parecen importar mucho los perjuicios que en ambos sitios originan semejantes irregularidades, tanto a los ecosistemas locales protegidos como a la sostenibilidad general del planeta. Y esto último no es exageración: como está más que ampliamente demostrado cualquier práctica medioambiental perjudicial afecta tanto local como globalmente. Ya dijo aquél que no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Esto sirve igualmente para las numerosas advertencias que se han emitido ya no solo desde el MITECO -ahora que el gobierno de coalición dice tomar en serio estos asuntos-, sino también desde la Unión Europea, con declaraciones de advertencia directas y específicas de más de un miembro del Consejo. Tampoco se quieren escuchar.

Significativo es, por último, que las posibles sanciones económicas derivadas de esas actuaciones son recibidas con indiferencia por las autoridades locales y autonómicas autorizantes y promotoras de los desaguisados. Hay una razón: las multas de la UE son a los estados, en este caso al Reino de España. De haberlas, las paga la autoridad estatal, es decir, todos los ciudadanos y no solo los gobernados por alcaldes y consejeros actuantes. Tales para cuales, allí y aquí.