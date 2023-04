"El Entierro, la fiesta del machismo más rancio"

No lo voy a hacer pero lo haría, ponerme delante de las carrozas del Entierro de la Sardina y paralizar el desfile hasta que me dejaran subir a una, o hasta que viniera la policía a sacarme a rastras. No, no lo voy a hacer, pero lo haría. Y me encantaría que la escena se volviese viral, tanto si el final fuera haber logrado subir a una carroza o al coche de las luces azules. Estaría orgullosa de que el suceso lo recogieran los medios y diera pie al debate. Muchos me llamarían loca, excéntrica o protagonista… muchas se identificarían y pensarían, mira, una que escribe poniendo tildes donde procede, una con ovarios. Y es que esta fiesta nuestra, declarada de Interés Turístico Internacional, es la fiesta del machismo más rancio con la que me he topado. Esto tenemos que cambiarlo, mujeres, darle la vuelta. Mi intención es remover conciencias porque, si no ¿para qué escribir? ¿para qué contar nada? Ni me molestaría.

Todo empezó cuando, como concejala de Gobierno, tuve la oportunidad de conocer las fiestas desde otra perspectiva, la de la política, la posición elevada, ¿la del poder? Hasta entonces mi relación con el Entierro de la Sardina había sido diferente. Al igual que otras en Murcia, forma parte de mi infancia. Recuerdo a mi padre cogiendo juguetes o alzándome en sus brazos para que pudiera llegar con mis propias manos a algún balón que pasaría a formar parte de mi tesoro más preciado -una bolsa de basura gigante llena de juguetes de plástico- que estaría meses dando vueltas por casa. Mi padre era un héroe porque me llevaba allí y luchaba para que no me quedara sin coches, silbatos, espadas... Cómo molaba mi padre a mis ojos de 5 años. Imagino que brillaban como los de los demás peques antes y ahora.

Luego, en la adolescencia, el Entierro de la Sardina era la excusa perfecta para decirle a ese mismo padre (con más cara de corta rollos que de héroe) que tocaba salir y recogerse a las tantas. Creo que no vi jamás la quema de la sardina. Yo era de tascas y allí celebraba la fiesta, en la distancia. En otra distancia, como la de quien emigra a la playa o la montaña en busca de sol, agua, soledad o tranquilidad en estas fechas.

Ah, pero esta vida llena de caminos inescrutables te deja perpleja. Las aventuras y desventuras de uno de esos caminos son las que voy a compartir aquí. El año pasado quise subir a una carroza sardinera. Me hacía ilusión vivir la fiesta tal y como lo había hecho con otras, como Moros y Cristianos o Fiestas de Primavera, desde dentro. No soy sospechosa de no integrarme en el folclore de mi tierra, que hasta he llegado a procesionar en Semana Santa siendo política, bastante dividida, por cierto, por mis principios sobre los que he escrito en alguna parte. Escuchaba voces que decían que las mujeres tenemos vedado subir, que es tradición de hombres... Así que investigué un poco. Encontré unas declaraciones en este diario de José Antonio Sánchez, presidente de la Agrupación Sardinera de Murcia, donde decía que los estatutos de la Agrupación no impiden que haya mujeres porque, de lo contrario, incurrirían en una ilegalidad y no se podrían registrar siquiera, por lo que según él «(...)Se deja en manos de los grupos sardineros abrir la puerta a las féminas. Inscribir a hombres o mujeres es una cuestión que debe resolver cada grupo: ellos son los encargados de dar el alta a los nuevos miembros».

Desde luego, las apariencias las saben guardar muy bien para sortear las leyes de igualdad en este país, pero la igualdad sabemos todas que no es real ni efectiva. Aquí tampoco. Yo insistía. Descubrí que Mª del Carmen Lorente Aguilar, primera concejala socialista en el Ayuntamiento de Murcia en la era de la democracia en Murcia, logró subir a una carroza sardinera en 1981 escondiéndose en una orilla y asomándose triunfante cuando el desfile ya se había puesto en marcha y no podían pararlo. Pensé que a estas alturas ya estaría todo superado, que tenía una referente que había abierto camino. Me equivoqué de pleno. Tampoco a mí me dejaban. En Alcaldía, el día que Doña Sardina salió a dar su discurso al balcón del Ayuntamiento, yo hablaba con sardineros que me regalaban de todo, collares, pulseras y el oído. Les dije que me dieran razones por las que una mujer no podía subir a una carroza y me las dieron, me las espetaron en la cara. Una era que las mujeres no teníamos suficiente fuerza para lanzar juguetes.

He sido militar pero, aparentemente, no puedo lanzar juguetes para que lleguen a la gente. ¿Qué tienen en la cabeza? Otra explicación, todavía más difícil de digerir, es que arriba, en las carrozas, beben mucho y «ya se sabe lo que pasa». ¿Qué pasa? Pregunté. Pues eso, que «no controlan». ¿Acaso beber justifica que nos acosen o metan mano? Repito, ¿qué tienen estos hombres en la cabeza? Mierda machista. Eso tienen. Desde luego, no me convencieron. ¿Y a vosotras? No recuerdo si ese mismo día, o días antes, tuvo lugar la recepción sardinera en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, pero también sucedió un incidente de lo más discriminatorio para las mujeres. Al concejal de Cultura, Pedro G. Rex, le expliqué que los sardineros no permitían que subiera a una carroza y me hacía mucha ilusión. Me dijo que él también subiría, que no me preocupase. Lo comentamos con los sardineros allí mismo y uno de ellos le dijo (conmigo delante) «tú puedes, sin problema, ella no, es mujer». Ninguno de los dos estábamos federados, ambos éramos concejales de Gobierno, la igualdad era absoluta. Pero él era hombre, yo mujer. Creo que se solidarizó conmigo y no subió. Eso creo. Pero manda huevos. El alcalde y el vicealcalde me dijeron que no insistiera, que el próximo año lo arreglaríamos. Supongo que era para callarme la boca porque este año pinta igual. Y de hecho, en la presentación de los carteles del Entierro 2023, pregunté al presidente de la Agrupación de Sardineros junto a la diputada regional Mª Dolores Martínez Pay, si podíamos subir este año a una carroza y nos dijo que no, que éramos mujeres.

Sinceramente, si fuera alcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, si tuviera poder, el Entierro de la Sardina no recibiría un euro de sus arcas. No daría subvención alguna a quienes discriminan a las mujeres. La tradición sólo merece la pena guardarla si nos respeta como iguales. Si no es así, se adapta o rechaza. Y no, no vale que haya una carroza de mujeres. Mujeres y hombres por igual, dándolo todo arriba y abajo. Me da vergüenza y coraje que a estas alturas estemos así.

Los sardineros han subido a mujeres prostitutas a las carrozas. Me lo han contado. Pero he investigado por mi cuenta en el archivo municipal y bebido de las fuentes oficiales de la época. A ellas sí. En 1905 se incendió una carroza y murió una joven sola rabiando de dolor. Sobre ella se ha escrito alguna cosa, pero no desde una perspectiva de género. Ahora tengo un motivo personal para rescatar su historia y lo haré. Os adelanto que el periodista que escribió sobre «estas diosas del Entierro de la Sardina» huele feminista. A ver si alguno aprendiera en 2023 de José Martínez Tornel cuando, en 1905, escribía en El Liberal: «…estas pobres diosas del Entierro de la Sardina, no salieron nunca ni salen ahora desnudas. Cubren sus cuerpos con mallas y después visten túnica… Y además,- hay que decir las cosas claras y como son- más que el deseo excitan la compasión; porque las pobres van allí, no como bacantes de labios de grana y ojos de fuego, sino como resignadas con su triste suerte y por seis u ocho duros que les dan… Hay gente a quien se le enciende la sangre viendo a las diosas pintarrajeadas y con aquel adorno y aparato, hasta seductores con la luz de las bengalas, y berrea como bestias, eso es verdad; pero también lo es que esos berrean siempre, hasta el punto de que algunas noches en la misma Platería y muchos domingos en la Glorieta las criadas y las señoras y todo lo que es mujer oyen barbaridades y groserías estupendas. Eso es el mediodía en que vivimos, la raza, la sangre y sobre todo el atraso, la incultura y la semibarbarie en que vivimos. Donde el pueblo ve estatuas desnudas a cada paso que da en los jardines o en las obras monumentales… no puede romper en alaridos de lujuria cuando ve a una mujer hermosa, al contrario (…)».

María García fue atada a una carroza para que no se cayera, pero eso fue lo que impidió que pudiera saltar para salvarse cuando se incendió. Murió sola, quemada, entre dolores indescriptibles. El alcalde ordenó a la junta sardinera pagar el ataúd, las ropas para amortajarla y el coche fúnebre. Ojalá un alcalde que no destine un euro a quienes nos discriminan por ser mujeres. Me pregunto qué me hubieran dicho si en vez de ser concejala de Igualdad entre Hombres y Mujeres del Ayuntamiento de Murcia, cobrando por mi trabajo como representante de más de doscientas mil mujeres, hubiera cobrado por los servicios de mi cuerpo.

Por cierto, las mujeres lanzamos juguetes con una puntería y fuerza sin igual y, cuando bebemos, no vamos agrediendo sexualmente a nadie. Espero que un día el grito de «SARDINERAS, ¡ERAS!» tenga sentido. Mientras, seguiré yendo a las tascas ese sábado y celebrando que un día mi padre fue un súper hombre a mis ojos de niña y lo vuelve a ser en mi etapa veterana, porque lo que he recogido son sus valores, entre los que se encuentran la capacidad crítica y la lucha contra las injusticias. Eso sí es un tesoro incalculable.