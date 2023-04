El camino de los jóvenes hacia la violencia contra las mujeres

El escándalo y posterior debate que ha originado la compra de una niña a través de un vientre de alquiler por parte de una conocida actriz ha ocultado unos hechos que en los últimos meses han dado la voz de alarma sobre el aumento de las agresiones sexuales y las violaciones de niñas y mujeres jóvenes por parte de grupos de jóvenes, muchos de ellos también menores. Hablamos en los dos casos de una violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres, pero nos vamos a detener en las conductas de los jóvenes y adolescentes.

Los agresores sexuales utilizan el cuerpo de las mujeres para satisfacer sus deseos de poder, y los jóvenes que agreden en grupo lo hacen también para fortalecer sus vínculos y el reconocimiento de su ‘hombría’ entre sus compañeros. Ya lo han hecho muchos de sus padres y abuelos cuando acudían en grupo a los prostíbulos, además el putero refuerza su poder pagando, porque el que paga manda. Ahora cuando saltan las alarmas ante la importancia que está alcanzando la violencia sexual entre los jóvenes, es necesaria una reflexión colectiva sobre los modelos, los valores y sobre todo los espacios de socialización donde estos se mueven. Hay que buscar responsabilidades y poner los medios para que elaboren una masculinidad que los aleje de los modelos tradicionales del hombre proveedor, conquistador sexual, que no debe expresar sus sentimientos y que utiliza su grupo de iguales para realizar comportamientos que no se atrevería a hacer solo. Un ejemplo frecuente lo encontramos en el acoso verbal, una agresión de la que se quejan las niñas y las mujeres jóvenes.

Hace mucho tiempo que desde el feminismo y desde distintos ámbitos se viene demandando una educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo. La familia, la escuela, los medios de comunicación y las redes sociales son los espacios donde se reproducen los modelos y se aprenden los valores. Pero la escuela es un lugar privilegiado, donde muchos jóvenes podrían aprender nuevas formas de comportamiento que rompan con la masculinidad tradicional, unos modelos que no encuentran en su familia y entorno inmediato.

Pero internet y las redes sociales han ocupado un espacio en el aprendizaje de nuestros jóvenes y estos en una gran mayoría no están preparados para contrastar las informaciones que reciben. Sabemos que el acceso a la pornografía se realiza cada vez a una edad más temprana, a los nueve años y la pornografía es una escuela de violencia contra las mujeres.

Los niños y adolescentes aprenden unas conductas que no se corresponden con la realidad. Los mensajes que nuestros jóvenes reciben en la manosfera, un nombre que engloba blogs, sitios web y foros, refuerzan la masculinidad tradicional y fomenta el antifeminismo. Muchos de estos jóvenes que acuden a informarse en estos foros no saben lo que es el feminismo, nunca se lo han explicado, porque aunque es un movimiento político de más de trescientos años, no se estudia en los programas escolares. Desconocen el mensaje igualitario del discurso feminista y su trabajo para construir una sociedad mejor para todas y todos. Por eso no saben que ellos también están incluidos. Los jóvenes acuden a estos foros buscando vínculos y encuentran mucha rabia, victimismo masculino y un desprecio a los hombres feministas, los que podrían ser sus modelos de una nueva masculinidad emergente.

El odio y la agresividad hacia las mujeres que se difunden en estos foros hacen que poco a poco se vayan deslizando hacia una banalización de la violencia contra las mujeres. Trabajar en la construcción de género de los jóvenes es muy necesario y ya es urgente.

Como dijo una portavoz de los mossos d’escuadra sobre la violación de una niña de once años por un grupo de menores: «No es sólo un problema de la policía, es un problema de educación». Habría que añadir, es un problema de toda la sociedad.