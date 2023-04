Chipirrín, chipirrín

Me marcho de Murcia cuando sale a la calle el primer huertano y regreso cuando se recoge el último sardinero. Es un rito que llevo a la práctica desde hace, pongamos, treinta años, porque antes eran otros tiempos y otros afanes. Ese desparrame está ya visto y vivido. Hasta he tenido el privilegio de salir dos primaveras en una carroza del Entierro, una experiencia inenarrable.

Digo esto porque el hecho de que huya de la algarabía no significa rechazo o prejuicio, sino voluntad de supervivencia. No me va el rollo zaragüel, del que tal vez me he librado porque no se me inyectó en la infancia, pero respeto absolutamente a los que se privan por él.

En cada barrio y pedanía de Murcia hay una peña huertana. Suelen ser espacios amplios y muy bien equipados: bar restaurante, escenario, salas para talleres de baile, bordados, costura o artesanías varias y juegos tradicionales o de mesa. Se reúnen en ellas personas de toda edad, ideología o clase, y organizan constantes actividades: gastronómicas, viajes, concursos... Conforman una red social muy viva que, sin embargo, aparece sumergida, pues la disfrutan sus socios en exclusiva.

Ciertos sectores culturetas son indiferentes a ella, pues prefieren el cine pakistaní subtitulado al sonido de las castañuelas, y la izquierda política suele mirar este entramado con algún recelo, pues percibe que estas asociaciones, apolíticas en su naturaleza, están, en general, en manos de la derecha. Hay también un retintín estético, dado que este tipo de expresiones de cultura tradicional son contempladas en determinados sectores como rebufos rancios, que además han evolucionado al margen de las raíces que pretenden celebrar o recordar. Para distinguir la tradición exquisita utilizan el término folk frente a folclore.

Hay quienes no ven la gracia de idealizar la barraca, una construcción originalmente menesterosa que evoca tiempos de pobreza y necesidad, como tampoco de ensalzar el panocho, un habla artificial que nunca existió como tal. Por no hablar de en qué situación se encuentra hoy la huerta murciana. Pero esto no quita para la existencia de un poso de sentimentalidad por usos y costumbres, giros lingüísticos y modismos, y utensilios y atuendos más o menos genuinos, un imaginario real o modificado, transmitido de generación en generación que, hoy, por fortuna, se traduce en fiesta y alegría.

Lo cierto es que en Murcia capital no hay un movimiento asociativo, ya sea cultural o político, que alcance la potencia social de las peñas (la gente se lo pasa bien, disfruta, comparte y contribuye), y es un grave error para los intereses de la izquierda mostrar indiferencia o desdén ante él. Por otra parte, sería un exceso estadístico suponer que en las peñas solo caben personas de mentalidad conservadora por el hecho de que les guste el folclore o las tradiciones de la cultura popular. El Bando de la Huerta es una eclosión de ese fenómeno de sociabilidad organizada, sin el cual no se explicaría el éxito desbordante de la fiesta (tan desbordante que va camino de morir de éxito, por desbordado).

También en casi cada barrio o pedanía se localizan sedes de las agrupaciones o juntas políticas de los partidos, y el contraste en cuanto a actividad es notable: se abren para asambleas en que suele estar todo controlado de antemano o para reuniones en que se valida lo previamente decidido.

No se trata de que los dirigentes de la izquierda se pongan a bailar el chipirrín y a degustar morcillas como descosidos, pero si no participan resueltamente en ese tejido asociativo permitirán que las simpatías caigan del lado de la derecha en una entrega gratuita e innecesaria. Pijo ya.