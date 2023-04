El arboricidio toma impulso

Atodos los tontos le da por lo mismo, dice un refrán castellano que se puede aplicar al Ayuntamiento de Murcia que, en estos momentos, ha cogido carrerilla y está talando árboles de la ciudad sin piedad alguna y sin comprender que los habitantes de este municipio respiran veneno todos los días. Eso es lo más grave. Las consecuencias que este comportamiento de la Administración local tendrá para todos aquellos que respiran un aire contaminado (uno de los más letales, según las estadísticas nacionales) en su salud y en su calidad de vida.

De nada sirve afirmar que se plantarán miles de ejemplares, promesas incumplidas año tras año por los mandatarios municipales que no pueden de un plumazo hacer crecer los árboles y ponerlos al mismo nivel que los talados. La motosierra hace lustros que se instaló en la Glorieta cometiendo un arboricidio tras otro. Sin contemplaciones, sin que se le mueva una pestaña, sin que nadie pueda parar un atropello tras otro. En la época del alcalde Miguel Ángel Cámara hubo un concejal apodado ‘motosierra’ de tanto daño como hizo al patrimonio arbóreo de la capital de la Región.

También José Ballesta tuvo a un seguidor de tan aniquiladora máquina. Prueba de ello, el esquilmo que se le hizo a la plaza Circular o Redonda, convertida casi en una especie de sartén donde poder freír a los viandantes. O las pérdidas no repuestas en el Malecón, otro drama para un jardín declarado BIC(Bien de Interés Cultural) y maltratado una y otra vez por los gobernantes y por todos aquellos que lo usan para disfrute del bebercio en fiestas populares.

Murcia no tiene ningún gran pulmón en el que poder resarcirse de tan salvaje práctica y al que ir a llorar por los ejemplares muertos. Pero sí tiene firmada la Declaración del Derecho al Árbol en la Ciudad, que se aprobó en Barcelona en 1995 y que la capital de la Región suscribió en 2002. ¿Qué vale la firma de un ayuntamiento? Nada si se tiene en cuenta los arboricidas que han poblado estos lares. Conviene a los gestores públicos repasar lo que el municipio firma. Así se darían cuenta de los compromisos adquiridos, tales como que «la ciudad necesita del árbol como un elemento esencial para garantizar la vida». Una sencilla frase cuya importante filosofía ha sido pisoteada una y otra vez.

Tampoco el actual alcalde, José Antonio Serrano, ha tenido entre sus filas a ningún ‘Ricardo Cordoníu’, el apóstol del árbol, que reforestó Sierra Espuña o la pinada de Guardamar del Segura. Es más, parece que tiene otro discípulo de la motosierra -en este caso sería discípula-, que se encuentra en su salsa dándole marcha a la máquina con las obras del plan de movilidad.

Con estos trabajos, el arboricidio ha tomado impulso y lejos de apaciguar los ánimos de los ciudadanos, sobre todo de los seguidores de la ‘Murcia cochista’, ha logrado abrir un nuevo frente y cabrear a personas que estaban de acuerdo con esas obras, en tanto en cuanto suponían restarle espacio al vehículo privado para autobuses, bicis y otros sistemas de movilidad personal.

Se han talado ejemplares en varios barrios, sin necesidad alguna. No estaban enfermos, no corrían peligro de desplome... Solo estaban en el lugar equivocado para unos técnicos y una concejala que trazaron unas líneas en un plano sin tener en cuenta a esos seres vivos. Nada justifica prescindir de un sumidero de CO2 en estos tiempos en los que el cambio climático acecha en cada esquina. Por no hablar de las ordenanzas municipales que incluyen severas sanciones para aquellos particulares que usen la motosierra y que el propio Ayuntamiento está incumpliendo. No a la tala. Por nadie pase.