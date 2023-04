La hora del fernandismo

Cuando a López Miras le preguntan por su lista para las elecciones autonómicas se lleva el dedo a la sien derecha, en un gesto involuntariamente idéntico al que simula intención de suicidio, y afirma:«Está aquí; la tengo en la cabeza». Quiere significar que ni siquiera la ha anotado en un cuaderno, por si éste cayera ante una mirada indiscreta. Todo, o casi, está ya pensado y bien pensado, y sólo se sabrá, o eso presume que ocurrirá, en el límite mismo en que es legalmente preceptivo presentar la candidatura ante la Junta Electoral. «Yo nunca adelanto acontecimientos;cada cosa, a su tiempo», dice.

En realidad, se trata de no remover el patio, no crear expectativas ni provocar decepciones prematuras. El PP es un partido que parece compacto, sobre todo ante las expectativas electorales, pero no conviene menearlo más de la cuenta. Hechos consumados, y a otra cosa, mariposa.

Sin embargo, ya hay algunos indicios que se pueden dar por seguros. Ejemplo: Rebeca Pérez no será la número dos para la Asamblea. Era una posibilidad que podía deducirse desde el momento en que López Miras la designó coordinadora del partido en el último congreso regional, un cargo que la sitúa en la práctica como su mano derecha, por encima incluso de la secretaría general. Recuérdese que el propio López Miras ocupó esa función en la breve etapa de dirección de Pedro Antonio Sánchez, y no cabe duda, por lo que ocurrió después, que esto significaba disponer de la máxima confianza del presidente, hasta el punto de que de coordinador pasó a sucesor.

Rebeca Pérez repetirá con José Ballesta, a pesar de que su condición de coordinadora regional del PP había hecho suponer que pasaría a la política autonómica

Parecía, pues, lógico especular con que Rebeca Pérez se trasladara de la política municipal a la autonómica para que se visualizara su nuevo estatus en la nomenclatura del PP. Pero López Miras, dicen en su entorno, cuida de no desnudar santos para vestir a otros. La concejala se ha ganado su peso político en las pedanías de Murcia, un espacio clave, y ahí le toca seguir apencando. «No sabemos si será la número dos de Ballesta, pero sí que no será la dos de Fernando», afirman los que saben poco, pero algo saben. Será la de Ballesta, pues constituye el valor más seguro de la apuesta municipal, y cubre la doble función de ser fan absoluta del candidato a la alcaldía y persona de la máxima confianza de López Miras. Doble llave de seguridad.

¿Y quién será la número dos de López Miras? Las miradas se dirigen al área de Sanidad: Isabel Ayala Vigueras, médico, directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud. Al parecer, sus cualidades como gestora han facilitado que López Miras ponga en ella todas sus complacencias. Dicen que no es del todo seguro, pero está en la quiniela al más alto nivel, y quizá ni ella misma lo sepa.

Por lo demás, el presidente se debate sobre la necesidad de incorporar a la lista a una persona independiente, como ya hiciera en la ocasión anterior, aunque esto no es algo decidido. La opción le serviría para pintar la candidatura, pero no está claro que este tipo de gestos contribuya a alentar el voto, «salvo que el independiente fuera Carlitos Alcaraz», bromean en su entorno.

Lo que sí parece claro es que el conjunto de la candidatura responderá a la imagen de ‘aparato puro y duro’, al fernandismo sin fisuras, pues López Miras se enfrenta a una etapa en que una debilidad ostensible en los resultados electorales podría traerle vientos desestabilizadores, y es obvio que va a procurar fortalecerse con todos sus leales en las trincheras, sin concesiones a fugas. Intentará, además, que no queden resquicios a la interpretación de la posible influencia en sus equipos de los presidentes anteriores para renacer a una nueva etapa en que su liderazgo tenga un perfil neto.

La curiosidad más morbosa es sobre si dará entrada en la candidatura electoral a alguno de los exCs que contribuyeron a que salvara la moción de censura. No es concebible, claro, aunque hay quienes opinan que quien todavía ejerce de portavoz del Grupo Parlamentario que quedó de aquella implosión de los naranjas, Francisco Álvarez, tendrá un papel destacado en la nueva etapa. ¿En la lista electoral? Difícil. En su día, sacrificó una consejería para hacerse cargo del trabajo parlamentario a fin de que la dirección del Grupo no la ejercieran quienes seguían perteneciendo a Cs, y su procedencia original del PP, que se quebró por un asunto de alcance local en Alcantarilla, será el camino de vuelta. De hecho, ha comentado que solicitará su afiliación al partido de López Miras al día siguiente de que concluya la décima legislatura, aunque tendrá que esperar, pues como portavoz deberá mantenerse en la Comisión Permanente hasta la misma toma de posesión de los próximos diputados electos.

La lista de López Miras está en su cabeza, prácticamente diseñada. Pero será la última que se dé a conocer. Para qué las prisas.