El tiempo de la Dolorosa

Me preguntan a veces cómo combino mi agnosticismo religioso con mi pasión por la Semana Santa lorquina. En general, lo tengo muy fácil, pues quien se interesa suele incurrir en la misma aparente contradicción con cualquier otra celebración equivalente.

Somos miles los agnósticos e incluso los ateos que no dudamos en participar en ciertas tradiciones religiosas de tipo popular. Las romerías y las procesiones, como las cabalgatas de Navidad o los ‘caminos’ jubilares, acontecimientos de concurrencia masiva, no se explican exclusivamente por el fervor religioso, pues no cabe suponer que todos los participantes y espectadores sean estrictos creyentes, con independencia de haber sido bautizados.

Por esto, cierta izquierda que insinúa con restringir los espacios públicos y los recursos presupuestarios para este tipo de celebraciones se muestra fuera de la realidad, pues la Semana Santa abarca el costumbrismo laico, las tradiciones familiares y el reclamo turístico. La Semana Santa, por decirlo gráficamente, llena más los bares que las iglesias. Y no olvidemos, de paso, que las iglesias y catedrales, sus esculturas, pinturas y tesoros, son también cosa pública, pues en la mayoría de los casos han sido restaurados con dinero de todos o proceden de un patrimonio creado cuando no era distinguible la Iglesia del Estado.

En mi caso, mi devoción muy personal, íntima, a la Virgen de los Dolores, patrona del Paso Azul, tiene que ver con el calor del pecho de mi madre, quien me acercaba a ella desde bebé. Tiene que ver con el poso familiar y las emociones incontenibles a que uno era arrastrado en su infancia y primera adolescencia. Tiene que ver con que todavía hoy su imagen me sigue poniendo los pelos de punta.

En alguna etapa de mi vida, mi razón quiso reaccionar a esos impulsos, pero constaté que me traicionaba a mí mismo y opté por relajarme y gozar. ¿O es que todo lo que nos provoca emociones tiene que pasar el filtro de la fe, de la que carezco, o de la razón, que para ciertas cosas es un estorbo?

Mi agnosticismo ni el de nadie no sufre contradicción alguna con la devoción a la Virgen de los Dolores o a cualquier otra referencia de la cultura religiosa. La contradicción la tienen aquellos de entre quienes dicen creer en Dios y son, por decirlo con suavidad, mala gente. Ellos son quienes tendrían que hacérselo mirar.