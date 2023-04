Las llamas y la calma

La llamada ‘extrema izquierda’ (que en España no lo es tanto) porta un virus endémico de sectarismo, que viene de su propia urgencia quimérica y de sentirse en posesión de una verdad única. Eso hace que llegado el momento tienda a dividirse en facciones, cada una con su única verdad. Nadie ha retratado mejor ese proceso que los Monty Python en La vida de Brian. Yolanda, al proceder de un viejo partido marxista-leninista reciclado o prelavado, parece curada de ese mal, pero los fundadores de Podemos, que son cristianos nuevos, padecen todavía la enfermedad infantil del izquierdismo, denunciada por alguien tan poco sospechoso como el mismísimo Lenin. Si añadimos que estos han descubierto en Irene Montero su propia aguerrida lideresa, da la impresión de que la guerra puede estar servida, y con ella anunciada, tal vez, la crisis del ‘bloque de investidura’, con Pedro Sánchez dentro.

Estando las cosas como están, si un gobernante no tiene a la gente protestando en las calles es que les ha engañado o que estamos en periodo electoral, que viene a ser lo mismo. Lo de Francia es lo normal, aunque llevado al paroxismo del espectáculo de la delincuencia. Después de años en los que se nos ha preparado para asumir que el sistema de pensiones es inviable y que llegará un momento en el que quebrará, ahora llega el ministro y nos dice que los pesimistas estaban equivocados. «La visión de que es un problema creciente a largo plazo es falsa», ha dicho. O es un iluminado o está mintiendo. Si hace veinte años confiabas en cobrar una pensión, te llamaban iluso. Ahora no solo no se recortan las pensiones sino que se mejoran. La pensión es algo básico del estado del bienestar. La cuestión es que alguien tiene que pagarlas.

¿Por qué no hace lo mismo Macron en Francia? ¿Es un incompetente o un líder responsable? Quizá es que sabe de matemáticas (fue inspector de finanzas) y ha visto que las arcas del Estado están vacías. Lo de gobernar por decreto y sin contar con la oposición ya lo hemos visto aquí, es propio de políticos narcisistas que se sienten tocados por la historia. Diferente es gobernar en contra del sentir mayoritario de la sociedad y, al contrario que aquí, sin pretender halagar a la gente con políticas populistas. Nada hay más fácil que darle a la gente lo que pide sin pensar en las consecuencias. Pero la política no debería consistir en eso, no elegimos a los gobernantes para que satisfagan nuestros caprichos, porque lo que beneficia a unos siempre perjudica a otros, sino para que velen por el bien común con medidas equilibradas, sin sectarismos. Y la regla número uno debería ser tener los pies en la tierra y eso significa equilibrar los buenos sentimientos con los malos números. En el caso de las pensiones, un éxito del presente puede significar el colapso del futuro. Y, sin entender mucho, a mi me parece que lo que se ha hecho aquí es calmar a la generación actual sin tener en cuenta las generaciones venideras.

Si a Macron se le acusa de ser el presidente de los ricos que sacrifica a los pobres, a Sánchez le encantaría que se le viera como el presidente de los pobres que exprime a los ricos. El resultado es calles ardiendo en Francia y falsa paz social en España. Es un relato simplista, pero es el que se quiere transmitir. Pero son dos caras de la misma moneda hecha de arrogancia, obstinación y vanidad. La única diferencia entre ellos es de estrategia y cálculo político, de elección de los enemigos. Por eso ambos han ensanchado la división social. Y no les importa porque saben que tanto las llamas de un sitio como la calma de otro son efímeros espejismos que ocultan una realidad muy compleja que a ninguno de los dos interesa.

@enriquearroyas