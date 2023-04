"Los otros días", que se dice en Murcia para referirse a uno solo, coincidí con la presidenta Rosa Peñalver en un saraíllo matutino, organizado por los Vinos de Jumilla (¡Viva los vinos de Jumilla!). Luego de cerciorarme de que, a mi osado juicio, me iba a reconocer, me acerco y la saludo:

—¿Qué tal, presidenta?

Nos habíamos conocido en una visita institucional a la Asamblea Regional en Cartagena cuando ella presidía dicho ente. Cumplió lo acordado con exactitud y precisión. Éramos cinco, acaso seis, los allí viajados ante ella.

Me contesta cortés y educadamente:

—Hola, Santiago… No, no; ya no soy presidenta.

Yo, que me las doy de filólogo sociológico, corrijo su apunte:

—¿Cómo que no? En Estados Unidos, siguen llamando presidente a los que han cesado. ¿Por qué aquí no? Así que presidenta. Ahora como tratamiento, antes como título.

He procurado hablar con seriedad y humor, que es buena mezcla para convencer. Ya lanzado, añado:

—Y presidenta, no presidente. El argumento de Filología endogámica de que la palabra no tiene género por venir de la forma verbal de participio de presente ha sido dinamitado por el uso social. El citado argumento sostiene que, de la misma forma que no se dice ausenta, tenienta o pudienta, no se debe, en principio, poder decir presidenta. Bien, pues este caso es particular e intransferible. La palabra presidente, desde que la democracia alboreó en las Españas, de tanto codearse con las esferas de los sustantivos, perdió noción de su origen verbal, y adquirió las costumbres de ellos; en particular el morfema de género (que no de sexo) femenino. Y ahí está. Es cuestión de tiempo, de poco tiempo, que la RAE lo admita. La misma RAE dice poseer ficha del siglo XV en que aparece presidenta; pero no me cabe duda de que será en tono jocoso. Desgraciadamente, no eran tiempos de que una mujer presidiese nada. Debido a ello, no me baso en antecedentes escritos, sino en el uso social imparable, empírico.

Como verán, no le solté todo ese rollo a la presidenta. Lo he extendido para facilitar lectura. Sigo, ahora, hablando con la pantalla tan sólo. Es un caso parecido al de ‘gobernanta’ para referirse a la señora que manda en una planta de hotel o similar. Fuera de ese contexto, no existe la palabra. Bien, presidenta no autoriza a decir impertinenta, malolienta o excluyenta. Es un uso específico de la raíz [presid-] más el derivativo (ent–). ¿Vale?

De todas maneras, la admisión de presidenta no deroga presidente referido a señora. Son válidas las dos. Yo uso la que sé que le gusta la persona a quien va dirigida, con perdón del posible machismo. Pero, a cada cual lo suyo, ¿no?

—Menos mal que hoy no ha hablado usted de política, jefe —me dice una voz silenciosa por detrás.

—¡Cómooooorr! —respondo— he arrebatado a la ultraizquierda este banderín de asalto, con el que pretendían derribar, una vez más, la muralla de la Filología. He llevado la muralla hasta fagocitar ese intento subversivo. Este artículo también es político.